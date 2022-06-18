Türkiye Gazetesi

İspanya sivil koruma ve özerk yönetim hükûmetlerinden verilen bilgilere göre, Zamora kenti ile Katalonya, Aragon, Navarra ve Extremadura bölgeleri başta olmak üzere birçok yerde orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

20 BİN HEKTAR YANDI 14 KÖY BOŞALTILDI

Zamora'daki Sierra de la Culebra dağlık alanında şu ana kadar 20 bin hektar yanarken güvenlik amacıyla çevredeki 14 köydeki evler boşaltıldı.

Bölgede yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 1000 askerle ordu da destek veriyor.

Öte yandan, en fazla yangının olduğu ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde bir kişi Lleida kenti çevresinde 5 yangının çıkmasına sebebiyet verdiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Katalonya'da henüz kontrol altına alınamayan yangınlar 90'dan fazla yerleşim yerini tehdit ediyor.

İspanya’da orman yangını: 2 bin hektarlık alan kül oldu İspanya'nın güneyinde Çarşamba günü başlayan orman yangınında 2 bin 150 hektar alan küle döndü.

Yunanistan'da orman yangını: Tahliyeler başladı Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ulaşan yangını söndürme çalışmaları sürerken, bazı bölgelerde tahliyeler başladı.