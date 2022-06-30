Türkiye Gazetesi

Boris Johnson, Ukraynalı akademisyenlerin araştırmalarına Birleşik Krallık kurumlarında devam etmelerini sağlayan Ukrayna üniversiteleriyle eşleştirme sisteminin genişletilerek Rus meslektaşlarını da kapsadığını açıkladı. İngiltere Başbakanı açık mektubunda, “Putin'in şiddetine dehşet içinde bakan ve artık Rusya'da güvende hissetmeyen Rus bilim insanlarına ve araştırmacılara: İngiltere'ye gelip açıklığa, özgürlüğe ve bilgi arayışına değer veren bir ülkede çalışmak için başvurmaktan çekinmeyin.” dedi.

Şimdiye kadar yapılan başvurular doğrultusunda 130 Ukraynalı akademisyenin İngiltere’ye getirileceği açıklandı. Araştırma programı 10 milyon sterlinlik bütçeye sahip.

'RUS ZAFERİ FELAKET OLUR' DEDİ

Johnson, güney Almanya'daki G7 toplantısında büyük oranda Ukrayna'ya odaklandı. Boris Johnson, zirve sırasında sivil hedeflere yönelik Rus roket saldırılarının artırdığına dikkat çekti. İngiltere Başbakanı, Ukrayna’ya verilen desteğin ekonomik sıkıntıları ve fiyat artışlarını da beraberinde getireceğini ancak Rus zaferinin sonuçlarının Britanyalılar da dahil olmak üzere tüm dünya için çok daha kötü sonuçlara yol açacağını savundu.

İngiltere Başbakanı Johnson, bir Rus zaferinin etkisinin Doğu Asya’da da hissedileceğini ve Çin'in Tayvan'daki emellerinin önünü açabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Putin'e açık açık tehdit: Yaptırımlar savaş makinası kalbini vuracak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Almanya’da yaptığı açıklamada, “Bugün duyuracağımız yaptırımlar, direkt olarak Rus oligarkları ve Putin’in savaş makinesi kalbini vuracak” dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson koltuğunu korumayı başardı Pandemi döneminde yasakları ihlal edip parti yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başı uzun süredir dertteydi. Eleştiri oklarının hedefindeki Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisinde yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanarak koltuğunu korudu.