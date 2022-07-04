Türkiye Gazetesi

Çin'de konut satışları azaldı, şirketler büyük borç yükü altında. Emlak piyasasındaki durgunluğa son vermek isteyen ve ellerinde kalan evleri doldurmak isteyen şirketler ise birbirinden ilginç yöntemlere başvuruyor.

Bir emlak şirketi, konut almak isteyip nakit parası olmayanlara 'meyve' içeren bir ödeme fırsatı sundu. Müteahhitlerin takasa dayalı başlattığı kampanyada, alıcılara peşinatlarını karpuz ve şeftaliyle ödeme fırsatı sunuldu.

Nanjing kentindeki bir emlak şirketinin başlattığı kampanyaya göre ev almak isteyen çiftçiler, ön peşinatlarını karpuz veya şeftali olarak ödeyebilecek.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK KAMPANYA

Emlak sektörünün içinde bulunduğu zor durum nedeniyle birçok firma çareyi çiftçilere yönelik kampanya yapmakta buldu. Ülkede, yüksek enflasyon nedeniyle pahalılaşan gıda ürünleriyle takas sistemi başladı. Daha önce de bazı emlak şirketleri buğday, sarımsak gibi gıda ürünleriyle takas kampanyası başlatmıştı.

30 gün süren sarımsak kampanyasında 30 adet konut satılmıştı.

Çin'in alternatifi Türkiye: Mücevherde dünyanın bir numarası olabiliriz Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, Dubai ve Hong Kong'un mücevherde dünyanın en önemli iki merkezi olduğunu belirterek "Dünyanın en büyük üç mücevher fuarı Hong Kong'da yapılıyor. Covid tedbirleri kapsamında Hong Kong'a girişler yasak. Türkiye'de de Hong Kong'daki gibi serbest ticaret bölgesi olursa dünyada bir numara oluruz" dedi.

Çin'de öldüğü düşünülen kadın morgda canlandı Covid-19 salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da yaşlı bakımevindeki bir hastanın öldüğü sanıldı. Ceset torbasına konulan hastanın yaşadığını morg görevlileri fark etti.