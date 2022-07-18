Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Rotherdam şehrinde iki çocuk annesi Joanne Robinson (43), evde Amerikan Bully XL cinsi Rocco isimli köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, misafirlikten dönen kadını boğazından yakalarken erkek arkadaşı Jamie Stead, canavarla savaşarak Robinson’u kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

"KÖPEK BİR ASLANDAN DAHA BÜYÜK"

Talihsiz kadın Robinson, aldığı derin yaralardan dolayı hayatını kaybederken, erkek arkadaşı Stead da ağır şekilde yaralandı. Joanne'nin annesi Dotty Robinson, “Olanlara inanamıyorum, şoktayım. Umarım kızımın ölümü çabuk olmuştur ve çok fazla acı çekmemiştir” dedi.

Rocco, Stead’ın aynı cins köpeği Lola ile birlikte itlaf edildi. Anne Robinson, “Aslında bunlar iyi köpeklerdi. Yasaklanmış bir ırk olmadıkları gibi tehlikeli de değillerdi. Neden saldırdılar anlayamıyorum. Rocco büyük bir köpek, bir aslandan daha büyük” diye konuştu.

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