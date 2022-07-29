Türkiye Gazetesi

Yaptırımların hedefi olan Rusya, ‘gazı kısmakla’ karşılık verdi. Almanya'nın gaz arzını önemli ölçüde azalttıktan sonra Hannover kenti sıcak suyu kapatan ilk büyük şehir oldu.

Almanya'nın kuzeyindeki Hannover kenti, enerji tasarrufu amacıyla kamu binalarında veya yüzme havuzlarında, spor salonlarında ve spor salonlarındaki duşlarda el yıkamak için sıcak suyun artık mevcut olmayacağına karar verdi.

Enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler de kapatılıyor ve belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak.

ENERJİ TÜKETİMİNİ YÜZDE 15 AZALTMAK HEDEFLENİYOR

Belediye Başkanı Belit Onay, hedefin büyük şehirler için önemli bir zorluk teşkil eden "yaklaşan gaz kıtlığına" tepki olarak şehrin enerji tüketimini yüzde 15 azaltmak olduğunu söyledi.

Kurallar ısıtma için de geçerli. Kamu binalarında her yıl nisan ayından eylül ayının sonuna kadar ısıtma yapılmayacak, oda sıcaklıkları yılın geri kalanında maksimum 20 derece ile sınırlı olacak. Almanlara kapsamlı gaz azaltma önlemleri ve enerji faturalarında ek ücretler beklemeleri söylendi. AB, bu kış Rus gazına olan talebi yüzde 15 oranında düşürmeyi kabul etti.

Almanya'da kıtlık korkusu: Tuvalet kağıdı için uyarıda bulundular Enerji krizi endişeleri gitgide büyüyor. Alman gazetesi Zeit'in haberine göre, Rusya'nın doğalgaz arzı önümüzdeki aylarda azalırsa, Almanya tuvalet kağıdı ve karton gibi temel ihtiyaç maddelerinde kıtlıkla karşı karşıya kalabilir.

Almanya korkutan senaryoyu açıkladı: Gazımız kalmazsa halk ayaklanır Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının olası iç siyasi sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Baerbock, 'Gaz alamazsak Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız." dedi.