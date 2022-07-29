Türkiye Gazetesi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 30 üyeli NATO'nun 20 üyesinin, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka Katılım Protokollerini onayladığını ifade etti. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Linde ayrıca şu ana kadar İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokollerini onaylayan ülkeleri şöyle sıraladı:

Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya ve İngiltere.

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