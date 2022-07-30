Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sonrası Avrupa ülkeleri Rusya'ya ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı yaptırımlar uygulamıştı. Bu yaptırımların altında kalmayan Putin bu yaptırımlara karşılık yaptırımlarla cevap vermiş ve Almanya'ya doğal gaz akışını kesmişti.

Putin'in bu hareketinin ardından Almanya'yı enerji telaşı sardı ve ülkede yeni tedbirler alınmaya başlandı.

200 SEMBOL BİNA GECELERİ IŞIKLANDIRILMAYACAK

Özellikle kış aylarında yaşanabilecek muhtemel enerji krizine karşı şimdiden tasarruf önlemleri alınmaya başlandı. Enerji tasarrufu çerçevesinde aralarında Zafer Anıtı, Brandenburg Kapısı, Devlet Opera Binası, Berlin Katedrali, Belediye Binası, Yahudi Müzesi, Amerika Anıt Kütüphanesi, Charlottenburg Sarayı gibi önemli yapıların da bulunduğu toplam 200 sembol bina artık geceleri ışıklandırılmayacak.

Çok sayıda yapıda Çarşamba günü başlayan karartma çalışmalarıyla kentte her gün 100-120 civarı aydınlatma devre dışı bırakılıyor. Federal Meclis Binası Bundestag'ın ışıkları ise kapanmayacak.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYENLER TELEFON IŞIĞI AÇIYOR

Brandenburg Kapısı'ndaki ışıklandırma sistemlerinin henüz kapanmaması nedeniyle tarihi binanın önüne gelen çok sayıda turist fotoğraf çektirmeye devam edebiliyor. Alexanderplatz Meydanı'ndaki Neptün Fıskiyesi'nin önünde hava karardıktan sonra fotoğraf çektirmek isteyenler ise cep telefonlarının ışıklarından yardım alıyor.

200 YAPININ YILLIK IŞIKLANDIRMA MALİYETİ 40 BİN EURO

Berlin Eyaleti Çevre Tüketici ve İklimi Koruma Bakanı Bettina Jarasch, enerji tasarrufu konusunda örnek teşkil etmek istediklerini söyleyerek, "Ukrayna’ya karşı savaş ve Rusya'nın enerji politikası tehditleri göz önüne alındığında, enerjimizi mümkün olduğunca dikkatli kullanmamız önemli. Bu aynı zamanda ve özellikle kamu sektörü için de geçerlidir. Bu nedenle Berlin'de sorumlu olduğumuz binaları artık aydınlatmayacağız” ifadelerini kullandı.

Berlin'de yaklaşık bin 400 spotla aydınlatılan 200 önemli yapının maliyeti yıllık 40 bin euroyu buluyor.

DOĞAL GAZ AKIŞINA RUSYA MÜDAHALESİ

Alman doğal gaz dağıtım şirketi Gascade tarafından 27 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının yüzde 40'tan yüzde 20’ye kadar düştüğü duyurulmuştu. Açıklamada, “27.07.2027 saat 08.00 itibarıyla Kuzey Akım 1'den gaz akışı, maksimum değerin yüzde 20’sine karşılık gelecek şekilde sağlanmaktadır” denilmişti.

Moskova yönetimi gaz akışındaki kesinti için teknik sorunları gerekçe gösteriyor. Avrupa Birliği (AB) ise Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık enerjiyi "silah olarak kullanmakla" ve "şantaj yapmakla" suçluyor. Dünyanın en büyük gaz ihracatçısı Rusya, güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu ifade ederek, Batı’nın enerji kaynaklarını baskı aracı olarak kullandığı suçlamalarını reddediyor. Rusya’dan başlayan boru hattı, Baltık Denizi altından Almanya’nın Greifswald kentine kadar ulaşıyor.

ABD'den F-35 satışına onay: Almanya'ya 35 adet savaş jeti Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, F-35 savaş uçakları konusunda yeni bir açıklama yaptı. ABD, Almanya'ya 8,4 milyar dolar değerinde 35 adet F-35 savaş uçağı ve uçak mühimmatı satışını onayladı.

Savaşın ‘soğuk duş’ etkisi: Almanya yaklaşan gaz kıtlığına çare arıyor Rusya- Ukrayna savaşı yeni bir krizi de beraberinde getiriyor. Almanya'nın Hannover kenti, Rusya kaynaklı doğalgaz krizi nedeniyle tüm kamu binalarında ısıtmayı kapattı ve soğuk duşlara geçti.

Almanya'da kıtlık korkusu: Tuvalet kağıdı için uyarıda bulundular Enerji krizi endişeleri gitgide büyüyor. Alman gazetesi Zeit'in haberine göre, Rusya'nın doğalgaz arzı önümüzdeki aylarda azalırsa, Almanya tuvalet kağıdı ve karton gibi temel ihtiyaç maddelerinde kıtlıkla karşı karşıya kalabilir.