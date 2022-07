Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel acil durum" olarak nitelendirilen maymun çiçeği virüsü, ABD'de de paniğe neden oldu. New York Valisi Kathy Hochul, vakaların hızla artışı nedeniyle "afet acil durumu" ilan edildiğini bildirdi.

“AFET ACİL DURUMU İLAN EDİYORUM”

Hochul tarafından yapılan açıklamada, "New York eyaletindeki maymun çiçeği salgınıyla ilgili son verileri inceledikten sonra, bu salgınla yüzleşmek için devam eden çabalarımızı güçlendirmek için 'afet acil durumu' ilan ediyorum. Ülkedeki 4 maymun çiçeği vakasının 1'den fazlası New York eyaletinde bulunuyor. Buna karşı koyarken, cephaneliğimizdeki her aracı kullanmamız gerekiyor. Salgının şu anda belirli risk grupları üzerinde orantısız bir etkiye sahip olmasının yollarını ayırt etmek önemli. Bu nedenle ekibim ve ben, daha fazla aşı sağlamak, test kapasitesini artırmak ve halkı bu salgın sırasında nasıl güvende kalacakları konusunda sorumlu bir şekilde eğitmek için gece gündüz çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA'DA İLK ÖLÜM

Öte yandan, İspanya'da maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 1 kişi ile Avrupa'da ilk kez maymun çiçeği bağlantılı ölüm gerçekleşmişti. Brezilya'da da lenfoma kanseri ile mücadele eden 1 kişi maymun çiçeği sebebiyle yaşamını yitirmişti.

DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden maymun çiçeği ile ilgili dikkat çeken bir karar geldi. DSÖ, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün Avrupa'da çok hızlı yayıldığına dikkat çekerek, "Virüsünün Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil ettiği kararına vardım." dedi.

Avrupa'da korkulan oldu: Maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm Koronavirüs pandemisinin ardından patlayan maymun çiçeği vakalarında korkulan oldu. Afrika'da kaydedilen ilk ölümün ardından, Brezilya'dan da kayıp haberi gelmişti. Avrupa'da da maymun çiçeğine bağlı ilk ölüm vakalarının tırmanışa geçtiği İspanya'dan geldi.