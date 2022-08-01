Türkiye Gazetesi

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın babası Errol Musk, katıldığı bir radyo programındaki sözleriyle gündeme oturdu. 76 yaşındaki Errol Musk, oğlu Elon Musk’ın şirketinin geliştirdiği Tesla araçlardan kullanmadığını söyledi. Errol Musk, Tesla yerine Bentley, Rolls Royce ve Mercedes-Benz kullandığını belirtti. Bu açıklamasıyla da yetinmeyen Errol Musk, oğlunun kötü beslendiğini ve cimri olduğunu ifade etti. Hatta oğluyla gurur duymadığını da sözlerine ekledi.

Avustralya’da yayın yapan ‘Kyle ve Jackie O Show’ adlı radyo programına konuşan Errol Musk, ‘oğlunuzla gurur duyuyor musunuz’ sorusuna, “Biliyorsunuz, biz uzun zamandır çocukları için çok fazla şey yapan bir aileyiz. Birdenbire bir şeyler yapmaya başlamadık. Bu yüzden oğlumla gurur duymuyorum” şeklinde bir cevap verdi. Elon Musk’ın başarısının kaynağının bunlar olduğunu ileri sürdü.

'ZEKASINI KAPIDAN GEÇEN SÜTÇÜDEN ALMIŞ OLABİLİR'

‘Sizin çocuğunuz bir dahi. Zekasını kimden aldı?’ şeklindeki soruya Errol Musk, “Bu benim ya da Maye’nin (Elon Musk’ın annesi) işi değil. Zekasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir.” diyerek ilginç bir ifadede bulundu.

Errol Musk, şimdiye kadar Elon Musk’tan hiç para almadığını da sözlerine ekledi. Errol Musk bu konuda, “Biz çok tutumlu, cimri bir aileyiz. Eğer bir şey harcamak istersem neden sorusuna 100 tane cevap vermem gerekiyor. Elon çok tutumlu bir hayat yaşıyor. Her gün saat 6’da işte oluyor. Bazen uzaya insan yerine 'gine domuzu' göndereceğini düşünüyorum” dedi.

Ayrıca ailenin neşe ve gurur kaynağının Elon Musk değil, küçük kardeşi Kimbal Musk olduğunu belirtti. Elon Musk kadar zengin olmasa da Kimbal Musk, The Kitchen Restaurant Group adlı bir şirkete sahip ve o da milyarder.

Erol Musk’a oğlu Elon Musk’ın geçtiğimiz haftalarda Yunanistan tatilinde çekilen fotoğrafları soruldu. Elon Musk fotoğraflarda oldukça kilolu görünüyordu. Errol Musk, oğlunun sağlıksız beslendiğini belirterek, “Elon çok güçlü bir yapıya sahip ama kötü besleniyor. Ona, garcinia cambogia meyvesini önerdim tavsiye ettim” dedi.

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