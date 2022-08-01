Türkiye Gazetesi

Kosova’da ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasının ABD’nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier'in talebi üzerine 1 ay ertelenmesi ile ülkenin kuzeyinde tansiyon düşerken, Sırpların kararı protesto etmek için kurdukları 9 barikat kaldırıldı.

Barikatların kaldırılması gün boyunca sürerken, Sırpların çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Yarinye ve Brnyak sınır kapılarına giden yollar Sırplar tarafından kamyon ve ağır iş makinaları ile trafiğe kapatılmıştı.

NATO HAVADAN DENETLEDİ

Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR), ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırılmasını havadan denetledi. KFOR tarafından yapılan açıklamada, “KFOR yerel ve uluslararası güvenlik örgütleriyle Kosova'nın kuzeyindeki durumu yakından izliyor. BM yetkisi çerçevesinde KFOR, Kosova’nın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya hazır ve Kosova’nın güvenliğine güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam ediyor” denildi.

Kosova Sınır Polisi’nin sınır geçiş noktalarında yeniden göreve başladığı ancak sınır kapılarının yolcu ve araç trafiğine henüz açılmadığı aktarıldı.

Kosova-Sırbistan savaşın eşiğinde! Sırplar provokasyon peşinde Sırbistan Balkanlar’ı ateşe atacak provokasyon peşinde. Sırp ordusu Kosova sınırına konuşlanırken, Vucic kışkırtıcı açıklamalarla savaşın fitilini ateşliyor.

Bakan Çavuşoğlu Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve gerilimi azaltmak için üzerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

NATO'nun Kosova Gücü: Tehlike durumunda müdahaleye hazırız NATO'nun Kosova Gücü, Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu duyurdu.