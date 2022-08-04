Türkiye Gazetesi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki hafta önce Tahran’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşıyla yarın yeniden Rusya’nın Soçi kentinde buluşacak. Başbaşa geçmesi planlanan görüşmede, tahıl koridoru, iki ülkenin ticaret, savunma ve enerji gibi farklı alanlarda iş birliğini geliştirmesi dâhil olmak üzere birçok başlığın masaya yatırılması bekleniyor.

"FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPMAK İÇİN İYİ BİR FIRSAT"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülke arasındaki askerî-teknik iş birliğinin Soçi’deki görüşmede de istişare edileceğini açıklamıştı. İki liderin, ekonomiden bölgesel sorunlara çok sayıda konuyu istişare edeceğini belirten Peskov "Görüşme ayrıca Suriye ve Ukrayna konuları, tahıl sevkiyatı için kurulan mekanizmanın etkinliği konusunda karşılıklı güncel bilgilerin paylaşılması ve uluslararası ilişkiler konusunda fikir alışverişi yapmak için de iyi bir fırsat" demişti.

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Suriye konusundaki talep, beklenti ve hassasiyetlerini Rus mevkidaşına iletecek. Suriye’nin kuzeyinde ABD ile iş birliği yapan PKK/YPG’nin bu bölgelerden temizlenmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizecek.

Putin 'rakipsiz' demişti: Yeni füze geliyor Rusya füze ağına yenilerini katmaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki aylarda Rus donanmasının, hipersonik Zirkon seyir füzesi alabileceğini söyledi. Ses hızından 9 kat hızlı hareket eden hipersonik silahlar, 1000 kilometre (620 mil) menzile sahip.

Putin'den Erdoğan'a BAYKAR’la birlikte çalışma teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin önceki akşamki MYK toplantısında Türkiye’nin savunma sanayii projelerinde elde ettiği başarıya vurgu yaparak, özellikle İHA ve SİHA’lar konusundaki yeni teklifleri anlattı.