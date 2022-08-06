Çin'li yetkililer, tropik Hainan Adası'ndaki Sanya'nın COVID-19'un yayılması nedeniyle sıcak bölge ilan edildiğini belirterek, salgının yayılımını engellemek için bu sabah sokağa çıkma yasağı dahil kısıtlamaların yürürlüğe girdiğini bildirdi.
80 bin turistin kısıtlamalar nedeniyle mahsur kaldığı Sanya'da dün 229 teyit edilmiş vaka bulunurken, bugün de ek 129 vaka kaydedildi.
7 GÜN BOYUNCA YAPILAN 5 PCR'IN NEGATİF ÇIKMASI GEREKİYOR
Demiryolu yetkilileri kentteki tüm bilet satışlarını yasaklarken, uçak seferleri de iptal edildi.
Sanya'dan ayrılmak isteyen turistlerin, 7 gün boyunca yapılan 5 PCR testlerinin negatif sonuçlanması gerekiyor.
Sokağa çıkma yasağı, Sanya'da turizm sezonunun en yoğun olduğu dönemde uygulandı.
Rusya’dan Covid-19 suçlaması: Salgın insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı var Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov, korona virüsün insan yapımı olduğunu ve ABD'nin yürüttüğü projeler çerçevesinde yayıldığını savundu.
Biden'ın Covid-19 testi yine pozitif çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.
COVID-19’un bir yan etkisi daha ortaya çıktı: Hayatınızı kabusa çevirebilir Bilim insanları COVID-19 hastalığının bir yan etkisini daha ortaya çıkardı. Yeni bir araştırmaya göre, koronavirüs enfeksiyonu geçiren felç ve inme hastalarının iyileşme olasılığı çok daha düşük. Yani COVID-19, felç ve inmeden kurtulma ihtimalini azaltıyor.