Türkiye Gazetesi

Endonezya’da 15 yaşındaki Farjan Idham, arkadaşlarıyla beraber Ternate şehrinde Tolire Gölü’nde yüzerken aniden bir timsah kendisine saldırdı. Arkadaşları Idham’ı kurtarmak için çaresizce mücadele ettiler ama timsahın güçlü kuyruk darbeleriyle baş edemeyince yardım çağırmak üzere hızla kıyıya yüzdüler. Timsah da çocukla birlikte suya daldı.

KOLLARINI VE KAFASINI KOPARDI

İhbar üzerine yetkililer, çocuğu bulmak üzere çalışma başlattı. Göldeki sarp kayalıklar arama çalışmalarını güçleştiriyordu. İki gün süren araştırmalar sonrasında çocuğun cesedi bulundu. Ternate Arama ve Kurtarma Teşkilatı başkanı Fathur Rahman, çocuğun iki kolunun kopmuş, kafasının da neredeyse kopmak üzere olduğunu söyledi. Yaşanan trajik olayın ardından Tolire Gölü geçici olarak turistlere kapatıldı. Endonezya takımadaları, bölgenin ikliminde gelişen, son derece büyük ve saldırgan 14 timsah türüne ev sahipliği yapıyor.

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