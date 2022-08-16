Türkiye Gazetesi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, festivalde giydiği ikinci el payetli elbisesiyle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Elbisenin yalnızca 8 Euro olduğu belirtildi. Marin, daha önce de kıyafet seçimiyle konuşulmuştu.

Finlandiya'nın en genç Başbakanı Sanna Marin, seçtiği ikinci el elbise ile ülke gündemine oturdu. Marin’in giydiği ucuz ve şık elbise çok konuşuldu. İkinci el giysinin fiyatı ise öğrenildiğinde şaşırttı. Helsinki'de katıldığı Flow Müzik Festivaline katılan Marin,i kıyafetiyle ülke gündemine oturdu.

Fin medyası, 34 yaşındaki Marin'in festivalde giydiği göz alıcı payetli elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğunu belirtti. Kıyafet seçimiyle yine ilgi odağı olan Marin, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

34 YAŞINDAYKEN BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURMUŞTU

Marin, 2019 yılında 34 yaşındayken başbakanlık koltuğuna oturarak ülke tarihindeki en genç başbakan oldu. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, Temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetleri süslemişti.

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