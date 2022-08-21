Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ay başında, Tayvan'ı ziyaret etti. Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Ancak bu durum Çin'i öfkelendirdi. Hemen ardından Çin, Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar başlattı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturdu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düştü. Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurdu ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirdi.

SAVAŞ UÇAKLARI YİNE BÖLGEDE

İki ülke arasında gerilim gittikçe tırmanırken yeni bir gelişme daha yaşandı.Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 12 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Uçaklardan 5'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusu ile ülkenin "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi. Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

BM ENDİŞESİ

Öte yandan, daha önce 1997'de Newt Gingrich, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevini yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Bu, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart görüyor.

Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi Tayvan Milli Savunma Bakanlığı (MND), Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini açıkladı.

ABD Heyeti Tayvan lideri ile görüştü: Çin yeni bir tatbikat başlattı Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret eden ABD Kongre heyeti, Ada'daki hükümetin lideri Tsai Ing-wen ile görüşme gerçekleştirdi. Çin ise görüşmenin ardından Ada ve çevresinde askeri devriye faaliyeti ve tatbikat başlattığını duyurdu.