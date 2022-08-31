Türkiye Gazetesi

Yağan dolunun büyüklüğü görenleri hem korkuttu hem de minik bir bebeği canından etti. İspanya'da dolu yağışı insanlara resmen dehşeti yaşattı. İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Girona’da yaklaşık 10 santimetre çapında dolu yağdı.

1 BEBEK DOLU NEDENİYLE ÖLDÜ

La Bisbal d'Emporda kasabasında dün dolu yağışı sırasında büyük bir buz parçasının çarpması sonucu başından yaralanan bir bebek hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

SON 20 YILIN EN BÜYÜK DOLU YAĞIŞI

Hayatı felç eden dolu fırtınası sırasında 29 kişinin ise yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fırtına nedeniyle bir çok araçta hasar meydana geldi.

Katalonya meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini ifade etti.

EN ÖLÜMCÜL DOLU YAĞIŞI HİNDİSTAN'DA

Tarihte bilinen en ölümcül dolu fırtınası, 1888'de Hindistan'ın Moradabad kentinde yaşanmış ve portakal büyüklüğündeki buz parçaları nedeniyle yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetmişti.

İspanya’da buz kıtlığı: Satışlara sınırlama getirildi İspanya’da elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle, aşırı sıcaklarda buz tüketen vatandaşlar kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Süpermarketlerde buz satışlarına sınırlama getirildi.

İspanya'da orman yangınlarına ilginç çözüm: Keçiler kullanılacak İspanya'nın Barcelona kentinde orman yangınlarının yayılımına engel olmak için riskli bölgelerde keçi ve koyunların kuru otları yemesi ve böylelikle yangının yayılması engellenmiş olacak.

İspanya'da enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi Rusya’nın yaptırımlara karşı gazı kısmakla karşılık verdiği Avrupa ülkeleri sıkı tasarruf planlarına doğru gidiyor. İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girerken uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü. Kurallara bazı yerlerde uyulurken bazılarında ise uyulmadığı belirtildi.