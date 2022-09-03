Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde artan orman yangınları birçok ülkede çevre felkatine yol açarken bir yangın haberi de Kazakistan'dan geldi.

Kazakistan’ın Kostanay bölgesindeki başlayan ve iki gündür devam eden orman yangınları evleri yutmaya başladı.

2 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜLE DÖNDÜ

Kazakistan Çevre, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hakla İlişkiler Departmanı Müdürü Oljas Berkinbayev yaptığı açıklamada, Kostanay bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının iki gündür devam ettiğini belirtti. Yangının 2 bin hektardan fazla ormanlık alana yayıldığını aktaran Berkinbayev, yangına 300 personel ve 100’den fazla araçla müdahale edildiğini kaydetti. Berkinbayev, yangının yerleşim birimlerine sıçradığını söyleyerek, "Ozernoye köyünde 50 ev yanıyor. Sakinler tahliye edilmiştir" dedi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kostanay Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, yangının Amankaragay köyündeki petrol deposunun idari binasına ve yakındaki 30 eve sıçradığı kaydedildi.

Bölgeden yangın nedeniyle Ozernoye, Amankaragay, Kalinino ve Lesnoye köylerinden toplam bin 841 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yangın bölgesindeki durumla ilgili raporu dinlediğini açıkladı. Jeldibay, Tokayev’in vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve yangını söndürme tedbirlerine öncelik verme talimatı verdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanının hükümete yangının sonuçlarının giderilmesi için gerekli fon tahsis etme talimatı verdiğini söyleyen Jeldibay, Tokayev’in Kostanay’a yapacağı çalışma ziyareti kapsamında yangınla mücadele karargahını ziyaret etmeyi planladığı bilgisini de paylaştı.

Azerbaycan'da orman yangınlarının bilançosu açıklandı: 5 günde 5 bin hektar arazi kül oldu Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde son 5 gün içinde ormanlık alanlar da dahil olmaz üzere 5 bin hektar arazinin yandığını açıkladı.

Fransa'nın güneyindeki orman yangınlarında 6 bin hektar kül oldu Fransa’nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında şu ana kadar 6 bin 800 hektar alan kül olurken, tahliye edilenlerin sayısı 10 bine, yanan ev sayısı ise 17’ye yükseldi.

Hollanda'nın güney sahilinde orman yangını: Tatilciler tahliye edildi Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi.