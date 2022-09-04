Türkiye Gazetesi

Artan enerji fiyatları ve enflasyona karşı halkını korumak isteyen Alman hükümeti, 65 milyar Euro'luk üçüncü yardım paketini hazırladı. "Rus savaşının sonuçlarını hepimiz hissediyoruz. Tüm Avrupa ve tüm dünya sonuçları hissedecek" diyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu gerçeğin ifadesi edilmesi lazım" dedi.

Hükümetin enerji krizine ve fiyat artışlarına karşı alacağı önlemleri açıklayan Scholz, artan yaşam maliyetleri konusunda kaygılı olduklarını dile getirerek bu zor duruma Rusya-Ukrayna savaşını sebep olduğunu savundu. Scholz, Alman halkının yüksek enerji fiyatlarından, artan yaşam maliyetlerden ve geleceklerinden 'endişe' duyduğunun bilincinde olduğunu da ifade etti. Almanya Başbakanı Scholz, "Rus savaşının sonuçlarını hepimiz hissediyoruz. Tüm Avrupa ve tüm dünya sonuçları hissedecek" ifadesini kullandı.

ESKİ YARDIM PAKETLERİ NEYİ KAPSIYORDU?

Almanya'da bugün açıklanan yardım paketinin, Alman hükümetinin yükselen enerji fiyatlarına karşı 10 ay içerisinde hazırladığı üçüncü paket olması dikkati çekti. Önceki paketlerinin her birinin değeri 30 milyar Euro'nun üzerindeydi. Bu paketlerle, geçici bir süre için akaryakıt vergileri belli bir miktar kaldırıldı, artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana bir defaya mahsus 300 Euro ödeme yapıldı. Toplu taşımanın teşvik edilmesi için haziran-eylül döneminde aylık 9 Euroya tren, otobüs ve metroda geçerli sınırsız toplu taşıma bileti sunuldu.

EMEKLİLERE 300, ÖĞRENCİLERE 200 EURO ÖDEME

Üçüncü pakette ise artan enerji faturalarının karşılanmasına yardımcı olmak için emeklilere tek seferlik 300 Euro'luk, öğrenciler ve kursiyerler için de 200 Euro bir ödeme bulunuyor. Söz konusu pakette, ülke çapında haziran-eylül döneminde uygulanan 9 Euro'luk aylık biletin halefi olacak yeni bir toplu taşıma bileti getirilmesi de öngörülüyor.

Pakette, çocuk yardımının birinci ve ikinci çocuk için ayda 18 Euro artırılması, temel tüketim için elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve şirketlere yönelik mevcut destek programlarının 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılması planlanıyor.

Alman hükümetinin son yardım paketinin, Rus enerji şirketi Gazprom’un Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamasından iki gün sonra gelmesi de dikkati çekti.

"KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Rusya-Ukrayna savaşının enerji tedarikinde de etkisi olduğuna işaret eden Scholz, "Rusya gaz sözleşmelerini ihlal ediyor ve uzun süredir tedarik sözleşmelerini yerine getirmiyor. Soğuk Savaş döneminde geçerli olan şey artık geçerli değil. Putin'in Rusya’sı artık güvenilir bir enerji tedarikçisi değil. Bu yeni realitenin bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Alman hükümetinin bu duruma önceden hazırlandığını belirterek, bu dönemi atlatmak için gaz depolarını doldurmaya devam ettiklerini ve kömür santrallerini çalıştırdıklarını ve LNG terminalleri kurmayı hızlandırdıklarını söyledi.

"Kimseyi yalnız bırakmayacağız" sözünü yineleyen Scholz, yapıcı görüşmelerle hükümetteki partilerin alınacak önemler konusunda anlaştığını kaydetti.

Enerji planları devreye girdi: Almanya karanlığa gömüldü Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber! Silah yardımını durduruyorlar Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.