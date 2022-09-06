Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şu sıralar başı fena halde dertte. Trump hakkında, Beyaz Saray’dan ayrılırken çok sayıda gizli dosyayı da yanında götürdüğü gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor.

Bağımsız bir avukat olan uzman, ele geçirilen belgelerin avukat-müvekkil gizliliği ya da başkanlarının belirli iletişimleri gizli tutmalarına izin veren "yürütme ayrıcalığı" kapsamında olup olmadığını belirleyecek.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi.

Bu karar, Trump için bir kazanım olarak görülüyor.

Eski ABD Başkanı uzman atanması talebinde bulunurken, savcılar bu talebe şiddetle karşı çıkmıştı.

Kararın Adalet Bakanlığı’nın gizli belgelere ilişkin yürüttüğü soruşturmayı geciktirebileceği kaydediliyor.

Bunun nedeni, yargıcın, uzmanın bağımsız incelemesi tamamlanana kadar hükümetin el konulan materyalleri incelemesi veya soruşturması için kullanmasını yasaklaması.

Bu arada Trump, elindeki belgelerin gizliliğini başkan olarak kaldırdığını ve Mar-a-Lago'daki evinde güvenli bir şekilde tutulduğunu savunarak, yanlış bir şey yapmadığını söylüyor.

'TÜM KAYITLAR ABD'YE AİT'

Adalet Bakanlığı ise, FBI'ın 8 Ağustos'ta Mar-A-Lago'da yaptığı aramada ele geçirilen tüm kayıtların "eski başkana değil ABD'ye ait olduğunu" söylüyor.

Uzman incelemesinin ne kadar süreceği belli değil.

FBI’ın 8 Ağustos’ta Trump’ın Florida’daki evinde yaptığı aramada, aralarında gizli belgelerin de olduğu 33 kutu doküman ele geçirilmişti.

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