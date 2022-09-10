Türkiye Gazetesi

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, Avrupa ülkeri için sarsıcı bir habere imza attı.

Haberde, Türkiye'deki 16 bin göçmenin örgütlenerek, konvoy oluşturmaya çalıştığı ve Avrupa'ya geçecekleri belirtildi.

AVRUPA'YA GEÇMEK İÇİN ÖRGÜTLENİYORLAR

Son dönemde artan mülteci sayısı ülke içinde problem haline gelirken, hükümet mültecilerin güvenli geri dönüşleri için çalışmalarda bulunuyordu.

Ülkemiz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler yakalarak derdest edilirken, İsrail medyasında ortaya atılan iddia Avrup'da yeni bir göçmen dalgasına yol açabilir.

Jerusalem Post'un iddiasına göre Türkiye'deki Suriyeli ve Afgan sığınmacılar, Avrupa'ya geçmek için "Işık Konvoyu" adında büyük bir konvoy oluşturmak için örgütleniyorlar.

Gazeteye değerlendirmede bulunan kaynaklar, sosyal medyada "Işık Konvoyu" etiketi altında örgütlenen söz konusu sığınmacıların sayısının 16 bini bulduğunu ve bu sayının daha da artmasının beklendiğini belirtti

KRİZ DERİNLEŞİYOR

Avrupa ülkelerinin sınırlarında göçmen krizi derinleşirken, bu iddia ile Avrupa'da yeniden bir krizin patlak verebileceği öngörülüyor.

Birçok Avrupa ülkesi, göçmenleri engellemek için sert tedbirler alıyor.

Sınırlara askerler yığılıyor, tel örgüler çekiliyor.

Bazı ülkeler ise göçmenlere karşı "gölge ordular" görevlendiriyor.

Öte yandan Dünya Bankası, 2050 yılına kadar 216 milyon kişinin kuraklık ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi nedenlerden de mülteci olacağını öngörüyor.

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Bakan Soylu'dan Batı'ya göçle mücadele tepkisi: Biz senin enayin değiliz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elbette ki kaçak göçeği önlemeye çalışıyoruz, birçok önlem alıyoruz. Elbette ki geri gönderiyoruz. Burayı bir kaçak göç merkezi haline getirmek istemiyoruz. Bu da Avrupa'nın bir projesi, 'Bize gelmesinler Türkiye'de kalsınlar.' Biz senin enayin değiliz." dedi.