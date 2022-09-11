Türkiye Gazetesi

Rus güçlerinin kontorlü altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim tamamen durdurulmuştu.

Nükleer santralin akıbeti için Fransa lideri Macran, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğini sağlamaya odaklanarak Ukrayna'daki durum hakkında ayrıntılı ve açık bir şekilde yapılan görüşmede, Rus tarafı "Ukrayna'nın radyoaktif atık depolama tesisi de dahil olmak üzere santrale yönelik düzenli olarak saldırılarına" dikkat çekti.

'BOMBALAMA DURDURULMALI'

Putin, santralin fiziksel olarak korunmasını sağlamak için Rus tarafının aldığı önlemler hakkında bilgi verirken, santralin bombalanmasının bir an önce durdurulması için Kiev yetkililerini etkileme gereğini vurguladı.

Görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) katılımıyla santral çevresindeki durumla ilgili siyasi olmayan etkileşim için karşılıklı olarak hazır olunduğu ifade edildi.

Ayrıca Putin, Ukrayna güçlerinin Batılı ülkelerce sağlanan silahları kullanarak Donbas'ta şehirlerin sivil altyapısını yoğun bir şekilde bombalamaya devam ettiğini ve bunun sonucunda sivillerin zarar gördüğünü vurguladı.

Küresel gıda güvenliği sorunlarının tartışıldığı görüşmede, Karadeniz limanlarından ihraç edilen tahılın öncelikle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiği görüşü teyit edildi. Bu amaçla, Avrupa Komisyonu'nun Rus tarım ürünlerinin ve gübrelerinin Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarına arzının önünde engel oluşturmamasının son derece önemli olduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca gündeme getirilen konularda diyaloğun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Son dakika... Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim tamamen durdu SON DAKİKA… Çatışmaların yoğun olduğu bölgede yer alan Zaporijya Nükleer operasyonlar tamamen durdurulduğu açıklandı. Avrupa’nın en büyük 10 nükleer santrali arasında bulunan Zaporijya’da üretim tamamen durdu. .

Rus kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali kapatabilir Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin kapatılması gündemde... Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Rus kontrolü altındaki santralin herhangi bir tehlike sonrası faaliyetlerinin durdurulabileceğini söyledi. Bu durum, Ukraynalılar için daha da zor günlerin habercisi olabilir.