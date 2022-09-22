Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York kentinde bulunan İsrail Başbakanı Yair Lapid, BM 77. Genel Kurulu'na hitap etti.

Herhangi bir anlaşmanın İsrail'i tehdit etmeyecek barışçıl bir Filistin devletine bağlı olacağını da sözlerine ekleyen Lapid, “Gelecekteki Filistin devleti barışçıl olacak. İsrail'in refahını ve varlığını tehdit edecek başka bir terör üssü haline gelmeyecek. İsrail'in tüm vatandaşlarının güvenliğini her zaman koruma yeteneğine sahip olacağız. BM Sözleşmesindeki değerlere göre yaşamamızı isteyebilirsiniz ama onlar için ölmemizi isteyemezsiniz” dedi.

"İRAN'I NÜKLEER SİLAHTAN VAZGEÇİREBİLEK TEK YOL ASKERİ TEHDİT"

Konuşmasında İran'ın antisemitizmini kınayan ve nükleer silah elde etmesini önleme konusundaki kararlılığını dile getiren Lapid, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemenin tek yolunun “askeri tehdit” olduğunu belirtti. Lapid, "İran'ın nükleer programını ilerletmesi halinde dünyanın sözle değil askeri güçle karşılık vereceğinin netleştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullanarak, "Geçmişte ne zaman masaya böyle bir tehdit konulsa İran durdu ve geri çekildi" dedi.

“BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞANLAR VARKEN SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”

Nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine atıfta bulunan Lapid, dünyayı “kolay yolu seçmekle” suçlayarak, İsrail'in bunu yapamayacağını ve İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için "ne gerekiyorsa yapacağını" vurguladı. Lapid, “Bizi öldürmeye çalışanlar varken seyirci kalmayacağız. Tekrar olmasın. Bir daha asla" dedi.

“ÖZGÜR BİR HAYAT YAŞAMA ARZULARININ BEDELİNİ HAYATLARIYLA ÖDÜYORLAR”

İran'da 22 yaşındaki İranlı kadın Mahsa Amini'nin başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından ölümüyle ilgili İran’da patlak veren protestolara dikkat çeken Lapid, Tahran yönetimini İranlılar acı çekerken “dünya sessiz” diyerek kendi halkından nefret etmekle suçlayarak, “Özgür bir hayat yaşama arzularının bedelini hayatlarıyla ödüyorlar” dedi.

İran'ın İsrail'i yok etme çağrıları karşısında dünyayı sessiz kalmakla da suçlayan Lapid, "Neyden korkuyorsun? İnsanlık tarihinde hiç sessizliğin şiddeti durdurduğu bir dönem oldu mu?” dedi.

Ürdün ve Filistin iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail sorununu görüştü Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ile iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail sorununu görüştü.

Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı iki devletli çözümü sonlandırır Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmesinin iki devletli çözüm çabalarını sona erdireceğini söyledi.