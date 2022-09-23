Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye rejiminin Sağlık Bakanlığı, salgının kaynağının Fırat Nehri olduğunu belirterek, koleranın nehirden kirli su içen ve tarla sulayan kişiler tarafından yayıldığını açıkladı. Salgın, ülkenin rejim kontrolündeki bölgelerinin yanı sıra kuzeydoğudaki bölgeleri de vurdu. Koleranın bütün ülkeye yayılma tehlikesi olduğunu belirten sivil toplum kuruluşları (STK) salgının ana sebebinin su seviyesinin düştüğü Fırat Nehri’nde “vibrio cholerae” varlığı olduğunu açıkladı. Kuzeyde Halep ve Rakka, Akdeniz kıyısında Lâzkiye ve Irak sınırındaki Deyrizor dâhil olmak üzere birçok şehirde kolera vakaları bildirildi.

Birleşmiş Milletler'den korkutan uyarı: Suriye'deki kolera salgını yayılabilir Birleşmiş Milletler (BM), korkutan bir sağlık uyarısı yayımladı. Türkiye'nin komşu ülkelerinden Suriye'de geçtiğimiz ay ortaya çıkan kolera salgınının yayılma tehlikesi bulunduğunu açıkladılar.

Nijerya'da kolera salgını: Ölenlerin sayısı 91'e çıktı Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. Salgının başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalete yayıldığı aktarıldı.