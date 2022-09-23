Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği harekat emri ile başlayan Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi sürüyor. İşgal girişiminde umduğunu bulamayan ve askeri gücü azalan Rusya, gönüllü asker alarak açığını kapatmaya çalışıyor. Son olarak seferberlik ilan edilen Rusya'da Putin, nükleer silah ihtimalini bir kez daha ortaya koydu.

Putin'in 'akıl hocası' olarak nitelendirilen Aleksandr Dugin, Putin'in savaşa yönelik açıklamalarına dikkat çekti ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybetme ihtimali olursa bir 'nükleer kıyamet'in olabileceğini söyledi.

The Mirror'dan aktarılan habere göre, Ukrayna'nın bir Rus toprağı olduğunu vurgulayan ve Rusya'yı Batı'dan üstün gördüğünü belirten Dugin, savaşın kazanılması için her yola başvurabileceklerini ima etti. Dugin, alınan 'seferberlik' kararını destekleyerek, bu yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini ve Rusya'nın geleceğini önemli ölçüde etkileyeceğini dile getirdi.

DUGIN'DEN SAVAŞA YÖNELİK ÜÇ TAHMİN

Dugin, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşa yönelik üç tahminde bulunarak, 'nükleer kıyamet' olasılığına dikkat çekti.

İLK TAHMİN: RUSYA YENİLİRSE...

İlk ihtimal olarak Dugin, Rusya'nın yenilmesi üzerinde durdu. Şimdiye dek inşa edilen bütün değerlerin yerle bir olacağını vurgulayan Dugin, savaşı kaybetme ihtimalinin Rusya için bir son olduğuna dikkat çekti. Böyle bir durumda hem Rusya'nın hem de bütün Rus vatandaşlarının sonu olabileceğini dile getirdi.

İKİNCİ TAHMİN: PUTİN KAYBETMEYE BAŞLARSA...

Dugin, ikinci ihtimalde 'nükleer kıyamet' üzerinde durdu. Dugin "Eğer Rusya, Ukrayna'daki savaşı kaybetmeye başlarsa, nükleer silahlar ciddi ciddi düşünülecektir" dedi. Böyle bir ihtimalin 'muhtemel' olduğunu dile getiren Dugin, Rusya için savaşın kaybedilmesinin, tamamen yok olmak anlamına geleceğini vurguladı.

Nükleer savaş ihtimalin oldukça şiddetli ve büyük bir yıkımı da beraberinde getireceğini vurgulayan Dugin, Batı'nın, Putin'in açıklamalarını 'blof' zannettiğini söyledi. Dugin, "Bunun blöf olduğunu zannedip hafife alıyorlar" ifadesini kullandı.

ÜÇÜNCÜ TAHMİN: SAVAŞI KAZANAN BİR RUSYA...

Üçüncü ihtimalde ise savaşı kazanmış bir Rusya'nın portresini çizen Dugin, bu geri dönülemez yolda bütün Rus halkının desteğiyle zafer kazanılacağını dile getirdi.

Rusya'nın ve bütün Rus vatandaşlarının geleceğinin, savaşı kazanmak olduğunu vurgulayan Aleksandr Dugin, "Rusya, ya savaşı kazanacak, ya da bütün dünya Rusya ile birlikte yok olacak" imasında bulundu.

Kızı suikasta kurban giden Dugin'den korkutan tehdit: Gerekirse nükleer silah kullanabiliriz Moskova'da uğradığı bombalı suikast sonucu kızını kaybeden Aleksandr Dugin'den tüm dünyayı korkutan bir tehdit geldi. Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dugin, ''Rusya bu savaşı kaybettiğini ve egemenliğinin tehdit edildiğini görürse, şüphesiz nükleer silah kullanacaktır" ifadelerini kullandı.