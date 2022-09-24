Türkiye Gazetesi

Şubat ayından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Rus lider Vladimir Putin'in 'kısmi seferberlik' ve 'nükleer silah tehdidi' ile birlikte aynı zamanda Türkiye'nin öncülüğünde iki ülke arasında esir takası da gerçekleşti. Tüm dünyada yankı uyandıran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiylr gerçekleşen takası 'en kapsamlı esir takası' olarak duyuran ajanslar, Türkiye'nin öncülüğüne vurgu yaptı.

KİLİT İSİM BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada esir takası konusuna değindi. Erdoğan, "Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. Ve bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. İçlerinden bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Ve şu an itibariyle de bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği isim oldukça merak uyandırdı, "Putin'in ısrarla üzerinde durduğu" ismin kimliğine ilişkin birçok iddia ortaya atıldı.

UKRAYNA'NIN EN ZENGİN 12'NCİ ADAMI

Sabah'ın haberine göre; Vladimir Putin'in 'ısrarla' üzerinde durduğu ve Rusya'ya gönderilen ismin, Vladimir Putin'in yakın dostu olan Ukraynalı iş adamı ve eski milletvekili Viktor Medvedçuk olduğu ortaya çıktı. Medvedçuk'un savaş öncesinde Ukrayna'nın en zengin 12'nci adamı olduğu biliniyor. Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da söylentiler arasında.

Konuyla ilgili konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna ile Rusya arasında yapılan anlaşma doğrultusunda gerçekleştirilen esir takasının çok zor ve başarılı bir operasyonla gerçekleştirildiğini söyledi. Bodnar, "Ukrayna, Belarus ve Rusya sınır kapısında 200 askerimiz, Viktor Medvedçuk karşılığında takas edildi. Türkiye'de ise biz 5 Azov komutanımızı aldık, karşılığında ise Rusya'ya 55 Rus askeri verdik" dedi.

ZELENSKIY FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Nisan ayında Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaşmıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız" ifadesini kullanmıştı.

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ABD'den Türkiye'ye 'Esir takası' teşekkürü ABD, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla esirin takas edilmesine arabulucu olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'esir takası' açıklaması: 200 isim bizim misafirimiz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına değinen Erdoğan, "200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu isimdi, bu ismi Rusya'ya gönderdik" dedi.

Türkiye'nin arabuluculuğundaki esir takası, Avrupa basınında Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Bu, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.