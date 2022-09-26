Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri istihbarat servislerinin telefon kayıtlarını ve internet faaliyetlerini izlediği yolundaki gizli bilgileri sızdıran eski CIA ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdiğini duyurdu.

Edward Snowden'dan flaş 'Cemal Kaşıkçı' iddiası ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, İsrailli yazılım firması NSO Group'a ait bir casus programının, geçen ay İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı takip etmek için kullanıldığını iddia etti.

Edward Snowden kimdir? (Snowden nerede, Prizma nedir?) ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran Snowden, İstanbul'daki konferansa bağlandı. NSA eski sistem analisti Snowden, hiçbir şeyi tek başına yapmadığını gazetecilerle birlikte çalışarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirterek "Ben hiçbir dokümanı kendi kendime açıklamadım ifşa etmedim. Bunların hepsini gazetecilere sundum." dedi. Peki ABD'nin yıllardır peşinden koştuğu Edward Snowden kimdir?