Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri gece saatilerinde imzaladı. İmzanın ardından Rusya ile Ukrayna orduları arasında yaşanan çatışmalar sırasında Rus tarafından fırlatıldığı öne sürülen bir füzenin bölgedeki sivil konvoya isabet ettiği belirtildi.

SİVİLLER GÜVENLİ NOKTALARA SEVK EDİLİYOR

Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 23 sivilin öldüğünü, 28 kişinin ise yaralandığını söyledi. Bölgedeki sivillerin yeni bir saldırı ihtimaline karşı güvenli noktalara sevki için çalışmalara başlandığı açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise konvoya S-300 füze sistemleriyle 16 füze atıldığını öne sürdü.

RUSYA, UKRAYNA'YI SUÇLUYOR

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun Ukraynalı güçlerce vurulduğunu iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya’yı topraklarına katmak için bugün bir kararname imzalaması bekleniyor.

Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısı için Rusya'yı suçladı! Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirilmişti. Ukrayna gaz sızıntısının kış öncesi paniğe neden olmak isteyen Rusya tarafından planladığını iddia etti.

Rusya'nın yeni savaş stratejisi ortaya çıktı: İran yapımı ‘kamikaze’ SİHA’lar Ukrayna’da sahaya sürüldü Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta önce Türkiye yapımı Bayraktar TB2 vardı. Şimdi ise İran yapımı Shahed 136 İHA’lar sahaya çıktı. Rusya, İran yapımı insansız hava araçlarının sayısını artırmaya başladı.