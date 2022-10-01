Türkiye Gazetesi

Sık sık depremler ile gündeme gelen Endonezya'da meydana gelen depremler sık yaşandığı gibi şiddetinin yüksek olmasından dolayı ölümlere neden oluyor. Endonezya'dan bir deprem haberi daha geldi ve ülkede 5.9 şiddetinde bir depremin yaşandığı öğrenildi.

1 ÖLÜ, 9 YARALI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin, Sibolga şehrinin 40 kilometre kuzeydoğusunda ve 13,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem: 1 kişi yaralandı Endonezya’da meydana gelen 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 okul ve sağlık ocağının hasar gördüğü depremde 1 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem! Tsunamiden korkan halk evlerini terk etti Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yaşanan 6 büyüklüğündeki depremin ardından, tsunami korkusu yaşayan halkın paniğe kapılıp evlerini terk ettiği ve daha yüksek bölgelere koştuğu öğrenildi.

Endonezya’da korkutan deprem Endonezya'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle tsunami meydana gelme ihtimalinin ise düşük olduğu ifade edildi.