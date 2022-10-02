Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’da seçmenler bir türlü kurulamayan hükümet için yeniden sandık başına gidiyor. Bulgaristan'da 4 Nisan, 11 Temmuz ve 14 Kasım 2021'de yapılan üç genel seçime rağmen, hükümetin kurulamaması nedeniyle bugün tekrar sandığa giden Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlık hakkına sahip seçmenler, Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan'da kurulan sandıklarda oy kullandı.

Seçmenler, Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan'da kurulan sandıklarda oy kullandı.

EDİRNE’DE BİR İLK

Bu akşam saat 20.00’ye kadar sürecek oylamada Edirne'de bir ilke imza atıldı. Edirne'de kurulan sandıklarda bu yıl ilk kez elektronik oylama gerçekleştiriliyor. Seçmenler makineye dokunarak oy kullanıyor.

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