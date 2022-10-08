Türkiye Gazetesi

YouTube'da popüler vloglar yayınlayan 16 yaşındaki Sarina Esmailzadeh’in 23 Eylül'de Alborz eyaletinin Gohardasht kentinde düzenlenen bir protestoda güvenlik güçleri tarafından coplarla dövülerek öldürüldüğü iddia edildi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Esmailzadeh'in ailesine susmaları için baskı yapıldığı ancak iddialar İranlı yetkililer tarafından reddedildi.

Esmailzadeh'in ölüm haberi sosyal medyada yayılırken, İran'ın Isna haber ajansı, Alborz eyaletinin başsavcısının bir ön soruşturma yaptığını aktardı. Isna haber ajansı, genç kızın beş katlı bir binanın çatısından atlayarak intihar ettiğini ve Esmailzadeh'in zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi. Sosyal medyada viral olan videoların ise Esmailzadeh'in müzik dinlediği ve seyahat hayallerinden bahsettiği görülüyor.

İRAN'DA ÇARPICI İDDİALAR

Geçtiğimiz günlerde de Mahsa Amini protestoları sırasında 16 yaşındaki Nika Shakarami kaybolmuştu. Shakarami’nin cesedi 10 gün sonra burnu ezilmiş, kafatası kırılmış halde ailesine teslim edildi. Aile, genç kızın cesedinin güvenlik güçleri tarafından çalındığını ve İranlı yetkililerin genç kızın intihar ettiğini söylemeleri için kendilerine baskı uyguladığını iddia etti. Buna karşılık, İranlı yetkililer Shakarami'nin de bir binanın çatısından atlayarak intihar ettiğini ileri sürdü.

Irna haber ajansına göre, İran adli tıp görevlileri 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin de güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ölmediğini açıkladı. Adli tıp raporuna göre, Mahsa Amini kafasına ve uzuvlarına darbe almış ancak gözaltı sürecindeyken ‘altta yatan hastalıklar’ nedeniyle ‘serebral hipoksiden’ kaynaklanan çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

İran'da protestolar yeniden başladı İran’da Mahsa Emini’nin gözaltına alından sonra ölümü sonrası başlayan gösterilerin 15. gününde ülkenin birçok kentinde sokaklar yeniden hareketlendi.

İran'da ortalık karıştı! Polis göstericilere ateş açtı İran'ın güneydoğusundaki Zahedan kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteri sırasında açılan ateş sonucu en az 2 kişinin öldüğü, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.