AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Tam manasıyla bir savaşla karşı karşıya kalacağız”

Borrell, “(İran’ın İsrail’e saldırısı) Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız. (...) Bu adımların sonunda tam manasıyla bir savaşla karşı karşıya kalacağız.” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısına dikkat çekerek, “Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız. Bu adımların sonunda tam manasıyla bir savaşla karşı karşıya kalacağız” dedi.

İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırının ardından AB Dışişleri Bakanları olağanüstü bir toplantı düzenledi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Borrell, İran'ın İHA ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarla bölgedeki gerginliğin tırmandığını vurguladı.

Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in uyarılarına atıfta bulunarak, bölgenin uçurumun eşiğinde olduğunu ifade etti. Bölgedeki gerilimin artmasının kimseye fayda sağlamayacağını ve tam anlamıyla bir savaşa yol açabileceğini belirterek, bu durumun istenmemesini vurguladı.

Borrell, Gazze’deki halkın böyle bir durumu istemediğini ve bu tür bir şiddetin savaşı durdurmayacağını dile getirerek, bölgedeki tüm aktörleri uçurumun eşiğinden uzaklaşmaya çağırdı.

Konunun önümüzdeki günlerdeki AB toplantılarında ele alınacağını belirten Borrell, bugünkü toplantıda İran’ın saldırılarını güçlü bir şekilde kınayan tüm tarafların bulunduğunu ifade etti.

"BAZI ÜYE ÜLKELER, İRAN'A YÖNELİK KISITLAYICI TEDBİRLERİN GENİŞLETİLMESİ TALEBİNDE BULUNDU"

Borrell, “Aynı zamanda üye devletler, AB’nin İsrail’in güvenliğine olan desteklerini bir kez daha ortaya koydu. Gerginliğin daha fazla tırmanmasından kaçınılması ve tüm aktörlerin itidale davet edilmesi konusunda da hemfikir durumdayız. Bu toplantının ardından bölgede kilit öneme sahip ortaklarımızla olan temaslarımızı artıracağız. Bazı üye ülkeler, İran’a yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin genişletilmesi talebinde bulundu. Bu talebi, yaptırımlara ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için Dış İlişkiler Servisine (EEAS) taşıyacağım” dedi.

Teklifin İran’ın Rusya’ya insansız hava aracı sağlaması aleyhindeki yaptırım rejimini genişleteceğini ve bunun aynı zamanda Orta Doğu’daki İran destekli gruplara füze tedarikini kapsayacak hükümler de içerebileceğini vurgulayan Borrell, bu vekil grupların Lübnan sınırında, Yemen’de, Irak’ta ve Suriye’de bu füzeleri kullanan gruplardan oluştuğunu ifade etti.

Teklife destek verdiğini vurgulayan Borrell, diplomatların konu üzerinde çalışma yapacağını ve bakanların konuyu 22 Nisan Pazartesi günü Lüksemburg’da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları olağan toplantısında bir kez daha görüşeceğini açıkladı.