ABD basınından küstah çıkış: Türkiye'nin NATO üyeliğini yeniden değerlendirmeliyiz

10 Aralık 2023 00:58 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 02:09

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Daha önce Türkiye aleyhine yazılan makaleleri ile gündeme gelen ABD merkezli, politika dergisi Foreign Policy yine skandal bir yazıya imza attı. "Türkiye'nin NATO üyeliğini yeniden değerlendirmenin zamanı geldi" başlıklı yazıda, Türkiye'nin ittifakın güvenliğini baltaladığı iddia edildi.

Yazının giriş kısmında kısaca Türkiye’nin NATO’ya dahil olma sürecine yer verilirken, bu hamle ‘Türkiye’nin giriştiği en iyi dış politika arayışıydı” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teröre destek verdiği gerekçesiyle İsveç’in NATO üyeliğini veto etmesine değinilen yazıda, “NATO'nun Türkiye'nin üyeliğini yeniden gözden geçirmesinin zamanı geldi mi?” sorusu dikkat çekti.

İSVEÇ'İN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİNE DEĞİNİLMEDİ

Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasını NATO’ya bağlayan makale, İsveç'in üyeliğinin onaylanmamasını ve ardından yaşanan gelişmeleri de çarpıtarak aktardı. İsveç’in üyeliğine karşılık Türkiye'nin ABD’den yeni F-16’lar istediği belirtilen makalede, İsveç’in PKK terör örgütünün eylemlerini desteklediği ve bazı örgüt üyelerini sakladığı, hatta bazı tutukluların Türkiye’ye iadesini gerçekleştirmediği gerçeğine ise yer verilmedi.

İlişkili Haberler İsveç'te PKK sempatizanları yeniden sahnede

TAHIL KORİDORU GİRİŞİMİ ES GEÇİLDİ

“NATO müttefiklerinin davranışlarını etkileşimler değil, ortak değerler ve tehdit algılamaları belirlemelidir. ABD ve müttefiklerinin İsveç'i NATO'ya kabul etmek istemelerinin nedeni Rusya'nın savaşçı tutumunun Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmesi ve İsveç'in NATO'ya kabul edilmesinin bu tehdide karşı NATO'nun güçlendirilmesine yardımcı olacak olmasıdır” denilen makalede, Türkiye’nin Rusya tehdidini engellemek için çaba göstermediği iddia edildi.

Ancak Türkiye'nin girişimleri ile gerçekleşen 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından, barış müzakerelerinden ya da esir takasından söz edilmedi.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU HEDEFLERİ VURMASINDAN BAHSEDİLMEDİ

Suriye’deki terör oluşumlarına DEAŞ’la mücadele kılıfı uydurulan yazıda, Türkiye’nin meşru hedefleri vurması ise “ABD güçlerinin hayatını tehlikeye atmak” olarak yorumlandı. Bir NATO ülkesi olan ABD’nin bu operasyonlarda, NATO ülkesi Türkiye’ye ait İHA’yı vurması ise ‘mecburi’ durum olarak açıklandı.

YUNANİSTAN'IN 12 ADAYI SİLAHLANDIRMASI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Yunanistan’ın Ege adalarını silahlandırmasına, Türk kara sularına girmesine ve tacizlerine değinilmeyen makalede, Türkiye’nin NATO müttefiki Yunanistan'ı uyarmasına dikkat çekilerek “Doğu Akdeniz’de emniyet ve güvenliği açıkça baltaladığı” öne sürüldü.

GAZZE'DEKİ KATLİAM İÇİN TEK CÜMLE YAZILMADI

Yine İsrail’in Gazze’de 2 aydır süren katliamlarına yer verilmeyen makalede, Erdoğan’ın Hamas’ı destelemesi şu skandal sözlerle yorumlandı:

“Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de 1.200'den fazla kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarının ardından Ankara'nın ABD tarafından terörist ilan edilen bu örgüte verdiği utanç verici destek daha fazla mercek altına alındı.İsrail bir NATO üyesi olmasa da, NATO üyelerinin çoğu en karanlık anında ülkeye desteklerini sunmakta gecikmedi. Erdoğan ise Hamas'ı bir grup “mücahit” özgürlük savaşçısı olarak tanımlıyor ve örgüte aktif olarak diplomatik, mali ve askeri destek sağlıyor.”

ORTAK DEĞERLERDE TÜRKİYE'NİN ÇIKARI UNUTULDU

Türkiye’nin bugün NATO üyeliği için başvursa, dikkate bile alınmayacağı yazılan makalede bir üyeyi ittifaka katıldıktan sonra üyelikten çıkaracak bir mekanizmanın bulunmamasından yakınıldı.

Bunun bariz bir tasarım hatası olduğu kaydedilen skandal ithamlarla dolu yazı şu ifadelerle noktalandı:

“Batı yarımkürenin karşı karşıya olduğu sayısız zorluk göz önüne alındığında böyle bir tartışmanın başlaması için uygun bir zamandır. En azından NATO üyeleri birlik içinde kalmalı ve Rusya'nın kolektif savunmayı zayıflatabilecek yeteneklerini koruduğu sürece Ankara'ya savaş uçakları gibi herhangi bir savunma yeteneği satmama konusunda anlaşmalıdır. Türkiye'yi kaybetmemek için iki büklüm olan Biden yönetimi ve Dışişleri Bakanlığı için, Erdoğan'a İsyan Yasası'nın okunmasının zamanı çoktan geldi de geçiyor bile: Ya ortak değerlerimizi kabul eden bir NATO müttefikisin ya da değilsin. Kararını ver artık."