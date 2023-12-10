Veto geldi, katliam hızlandı

10 Aralık 2023 02:05 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 10:28

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze için acil ateşkes talep eden karar tasarısı ABD tarafından veto edildi. İngiltere’nin çekimser kaldığı oylamanın ardından İsrail saldırılarını artırdı. Gazze’nin güneydeki Han Yunus ve Refah’ın yanı sıra Gazze Şeridi’nin ortasındaki Gazze şehrine yapılan bombardımanda yine onlarca Filistinli katledildi.

SENE SONUNA KADAR SÜRE

ABD merkezli Politico dergisine konuşan üç İsrailli yetkili, ABD’nin operasyonları tamamlamaları için Tel Aviv yönetimine sene sonuna kadar süre verdiğini açıkladı. Politico’ya göre İsrail ordusunun Gazze’nin güneyine odaklanacak ve aylarca sürecek saldırı planı, Washington yönetimi tarafından reddedildi. ABD, İsrail’den operasyonlarını ay sonuna kadar tamamlamasını istedi. The New York Times gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre ise İsrail, Washington yönetiminden 45 bin tank mermisi daha talebinde bulundu.

VETOYA TEPKİ YAĞDI

ABD yönetimi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’ye Washington temasları sırasında gazetecilere açıklama yapmasına izin vermedi. Veto kararının ardından ise Filistin’in BM Daimî Temsilcisi Riyad Mansur “Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün” ifadesini kullanırken İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, tasarının veto edilmesinden üzüntü duyduğunu bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insani ateşkes için baskı yapmaya devam edecek” derken, Malezya Başbakanı Enver İbrahim “Malezya hükûmeti adına, ABD’nin karar tasarısını veto etmesini şiddetle kınıyor ve protesto ediyorum” ifadesini kullandı.

AHLAKİ AÇIDAN SAVUNULAMAZ

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, ABD’nin kararı veto etme kararının “ahlaki açıdan savunulamaz” olduğunu söylerken İngiltere merkezli Save the Children ve yedi yardım kuruluşu “Veto kararı ile dehşete düştük” dedi. Hamas kanadından yapılan açıklamada veto “İsrail’in Filistin halkının öldürülmesine doğrudan katılımı” olarak değerlendirirken, aralarında İsviçre, Slovenya ve Malta’nın bulunduğu bazı küçük Batı ülkeleri ateşkesin çıkmamasına tepki gösterdi.

BM’Lİ YETKİLİ: İNSANLAR AÇ

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, Gazze’ye yaptığı ziyarette bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Skau “Siviller çaresiz. Açlık var, insanlar aç. Marketlerde yiyecek yok, dağıtım kanallarında yeterince gıda yok. Dışarıda yemeğimiz var, alamıyoruz ve dağıtamıyoruz” dedi.

ALMANYA YARDIMI KESTİ

Öte yandan Alman hükûmeti, Mısır’daki Kadın Sorunları Vakfına, Mütevelli Heyeti Başkanı Azze Süleyman’ın “Gazze’deki savaşın durdurulması” çağrısının yer aldığı açıklamaya imza attığı gerekçesiyle mali yardımı kesti.

SOKAK BİLE MEZARLIĞA DÖNÜŞTÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız sürdürdüğü yoğun bombardıman sebebiyle hayatını kaybedenlerin defnedilmesi bile zor şartlar altında yapılabiliyor. Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerden bazıları boş arazilerde toprağa verildi. Bombardıman yüzünden ise bazı Gazzelilerin cenazeleri sokak aralarına defnedildi.

"BUNLAR İNSAN DEĞİL, CANLI CANLI GÖMELİM"

İsrail’e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Yardımcısı Arieh King, Gazzelilere ve Müslümanlara karşı insanlık dışı sözler kullandı. Fanatik söylemleri ile tanınan King, X sosyal medya hesabından ırkçı ve nefret dolu bir paylaşım yaptı. King, İsrail ordusunun Gazze’de çıplak şekilde elleri ve gözleri bağlı hâlde alıkoyduğu silahsız insanların fotoğrafını paylaşarak onlar için “İnsan değiller” ve “Müslüman Naziler” ifadelerini kullandı. İsrail’in Gazze’deki katliamlarını işaret ederek “Hızımızı artırmamız lazım” diyen King, “kendisine kalsa, buldozerlerle bu kişileri diri diri gömeceğini” ve onlara “karınca” adını vereceğini belirtti. İsrailli fanatik Belediye Başkan Yardımcısı “Onlar insan değil, hatta insanımsı hayvan bile değiller. İnsanlık dışılar ve onlara bu şekilde davranılması gerekiyor. Amalek’in kalıntılarını silin” sözlerini kullanırken, muharref Tevrat’tan alıntılarla kinini kustu. King’in söz konusu paylaşımı, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir süre sonra X’ten kaldırıldı.

Öte yandan İsrail’in “Hamaslı” diyerek gözaltına aldığı ve yarı çıplak bir şekilde askerî araçlarla götürdüğü aralarında doktor, gazeteci ve akademisyenin bulunduğu 100’den fazla kişinin akıbeti hâlâ meçhul.