Gazze'de insani ateşkesi veto eden ABD, dünya ile alay ediyor!

9 Aralık 2023 23:57 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 00:08

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sunduğu Gazze'de derhal insani ateşkes ilan edilmesini isteyen tasarıyı veto etti.

ABD veto kararıyla hamisi olduğu İsrail’in Gazze'deki katliamına destek verirken, vetonun Washington'u diplomatik olarak izole ettiği yorumları yapılıyor.

ABD'NİN BM TEMSİLCİSİ EZBERİN DIŞINA ÇIKAMADI

ABD'nin BM Temsilcisi Robert Wood da toplantısı boyunca ABD'li diplomatların daha önce gazetecilere söylediği şeyi söylemek dışında bir şey yapmadı. "ABD, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes için önerilen kararı desteklemeyecektir" diyen Wood, "ABD, İsraillilerin ve Filistinlilerin barış içinde ve güvenli bir şekilde yaşadığı kalıcı bir barıştan yanadır ancak acil ateşkes çağrılarını desteklemiyoruz" dedi.

KATLİAMLARI BÖYLE SAVUNDU

Veto kararını ise "Bu sadece başka bir savaşın tohumlarını ekecektir çünkü Hamas kalıcı bir barış istemiyor." diyerek savundu.

OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Öte yandan 13 Güvenlik Konseyi üyesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sunulan karar tasarısı lehinde oy kullanırken İngiltere çekimser kaldı. Oylama, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Çarşamba günü nadir başvurulan bir adım atarak 15 üyeli konseyi iki aydır süren savaştan kaynaklanan küresel tehdit konusunda resmen uyarmasının ardından geldi.