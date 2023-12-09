Arap ülkelerinden ABD’ye veto tepkisi: Utanç lekesi

9 Aralık 2023 18:58 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 19:01

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısının dün BMGK'deki oylamasında ABD'nin vetosuna takılmasına pek çok ülkeden tepki gelmeye devam ediyor.

“ABD’NİN TUTUMU AHLAK DIŞI”

ABD’nin dün BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulan Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etmesine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da sert tepki gösterdi. Abbas yaptığı açıklamada, ABD’nin veto kararını şiddetle kınadığını belirterek, ABD’nin kararını "saldırgan ve etik dışı" olarak nitelendirdi.

ABD'nin tutumunu "tüm insani değerlerin ve ilkelerin açık bir ihlali" olarak tanımlayan Abbas, Gazze Şeridi’ndeki Filistinli çocuk, kadın ve yaşlıların İsrail güçleri tarafından katledilmesinden ABD'yi sorumlu tuttu. ABD’nin kararının İsrail işgalini ve İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırganlığını destekleyen utanç verici politikasının bir tezahürü olduğunu aktaran Abbas, Filistin’in bu gelişme karşısında sağlam bir duruş sergileyeceğini vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin vetosu sebebiyle BMGK'nin, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ikinci defa ateşkes talep eden karar tasarısını kabul etmekte başarısız olduğu aktarıldı. Açıklamada, bunun, "sefil" uluslararası çifte standardın bir uzantısı olduğu kaydedildi.

“İSRAİL’E KAN DÖKMESİ İÇİN YENİ BİR ONAY”

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de BMGK'nin, ABD'nin vetosu nedeniyle söz konusu karar tasarısını geçirememesinin, bir "utanç lekesi" ve İsrail'e kan dökme, yıkım ve tehcire devam etmesi için verilmiş "yeni bir onay" olduğunu belirtti.

Iştiyye, "Vetonun kullanılması, sivillerin hayatlarından edişe edildiği yalanını deşifre ediyor." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Amerikan kanalı PBS'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin kararına muhalif olduklarını ve BMGK'nin kararlı duruş sergilememesinden ötürü de büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

“MASUM SİVİLLERİN HAYATI HİÇE SAYILIYOR”

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ise X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Washington'un masum sivillerin hayatını hiçe saymasından üzüntü duyduğunu" ve "kullanılan vetonun, insani kıstaslara yönelik bir hakaret olduğunu" kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ise yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik kararı oylamada başarısız olmasından duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Taha, bu başarısızlığın, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırıları nedeniyle kötüleşen insani duruma son verilmesi konusunda oynadığı rolü olumsuz etkileyeceğini savundu.

"ABD GAZZE'DEKİ KATLİAMA DOĞRUDAN ORTAK"

BMGK'nin bu kritik aşamada sorumluluk almamasının, İsrail'e saldırılara devam etmesi için fırsat vereceği uyarısında bulunan Taha, karar tasarısını destekleyen ülkelerin tutumunu övdü ve ateşkesin sağlanması için çaba sarf etmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk de yaptığı açıklamada, ABD'nin, Gazze'de ateşkese varılmasını engelleyerek, "İsrail'in Filistin halkının kanını dökmesine doğrudan ortak olduğunu" belirtti.