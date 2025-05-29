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ABD duyurdu, Çinli öğrencilerin vizeleri iptal edilecek!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD duyurdu, Çinli öğrencilerin vizeleri iptal edilecek!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, aralarında Çin Komünist Partisi ile bağlantılı olanların da bulunduğu bazı Çinli öğrencilerin vizelerini iptal edeceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya platformundan Çinli öğrencilere ilişkin açıklamada yaptı.

Bakan Rubio, "ABD, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantıları olan veya kritik alanlarda eğitim görenler de dahil olmak üzere Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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