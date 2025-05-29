ABD duyurdu, Çinli öğrencilerin vizeleri iptal edilecek!

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Mayıs 2025 06:19 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 06:22 - Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, aralarında Çin Komünist Partisi ile bağlantılı olanların da bulunduğu bazı Çinli öğrencilerin vizelerini iptal edeceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya platformundan Çinli öğrencilere ilişkin açıklamada yaptı. İlgili Haber Yargıçlar: Başkan, yetkisini aştı! ABD mahkemesi, Trump tarifelerini iptal etti Bakan Rubio, "ABD, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantıları olan veya kritik alanlarda eğitim görenler de dahil olmak üzere Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacak." ifadelerini kullandı. İlgili Haber ABD-Çin müzakereleri ne aşamada? Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş