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ABD hava sahasında korkunç karşılaşma: UFO, F-16 savaş uçağına çarptı!

Kaynak: Dış Haberler
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ABD hava sahasında korkunç karşılaşma: UFO, F-16 savaş uçağına çarptı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşanan şoke edici hava çarpışması, Pentagon’u harekete geçirdi. Yeni yayımlanan resmî raporlara göre, 2023 yılında gerçekleşen olayda bir F-16 Viper savaş uçağı, tanımlanamayan bir hava aracıyla (UFO) havada çarpıştı. Uçak, 63 milyon dolarlık değerine rağmen ağır hasar alarak acil inişe zorlandı.

ABD’nin Arizona eyaletinde 2023 yılında yaşanan ve bugüne kadar gizli tutulan bir çarpışma, Pentagon’un Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) raporuna dahil edilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporlara göre,  tanımlanamayan bir hava aracı (UFO) ile F-16 Viper savaş uçağı 2023 yılında  havada çarpıştı. Çarpışma sonucu pilot kabinini koruyan kanopi parçalandı, 63 milyon dolarlık savaş jeti inişe zorlandı. 

ÇARPIŞMA SONRASI 3 UFO DAHA GÖRÜLDÜ

Olay, Pentagon’un “Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP)” raporları kapsamında gündeme geldi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayın ardından Arizona’daki Barry Goldwater askeri eğitim sahasında üç yeni UFO gözlemi daha yaşandığını doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı’nın UAP izleme merkezi olan AARO, olayları soruşturma listesine aldı.

ABD hava sahasında korkunç karşılaşma: UFO, F-16 Savaş uçağına çarptı! - 1. Resim

PİLOTLAR 'PORTALLAR' GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ

İhbarcılar, sadece gökyüzünde garip cisimler değil, gökyüzünde açılan "portallar" gördüklerini de aktardı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma eski ajanı Bob Thompson, 100’den fazla görevli sınır üzerinde tanımlanamayan varlıklar gördüğünü itiraf etti. Puro şeklinde cisimler, küreler ve üçgen yapılar defalarca rapor edildi.

ABD hava sahasında korkunç karşılaşma: UFO, F-16 Savaş uçağına çarptı! - 2. Resim

KARTELLERİN GÖZETLEME İHA'LARI MI?

Hükümet kaynakları, birçok gözlemin yüksek teknolojili insansız hava araçları olabileceğini ve Meksikalı kartellerin ABD sınırındaki askeri üsleri gözetlemek için bu cihazları kullandığını iddia etti. 

UFO RAPORLARINDA PATLAMA

Haziran 2024 itibarıyla dünya genelinde bildirilen 757 UFO vakasının 410’unun ABD hava sahasında gerçekleştiği tespit edildi.

Kaynak: Dış Haberler

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