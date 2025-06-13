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ABD, İsrail'deki vatandaşlarını uyardı: Sığınaklara inin ve çıkmayın...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD, İsrail&#039;deki vatandaşlarını uyardı: Sığınaklara inin ve çıkmayın...
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, İran'a hava saldırısı başlattı. Üst düzey İranlı komutanlar ve bilim adamları hayatını kaybetti. Hemen ardından İran kanadından misilleme geldi. Son gelişmelerin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, vatandaşlarını sığınaklara inmeleri konusunda uyardı ve ekledi: İkinci bir duyuruya kadar kalın...

İsrail'in gece yarısı başlattığı hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcilerin hayatını kaybetti. Orta Doğu'da tansiyonu yükselten bu saldırıların ardından İran da harekete geçti ve misilleme için 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) İsrail'e gönderildi. 

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Büyükelçiliği, İsrail'in İran'a yönelik saldırı sonrası Tahran'ın misillemesi nedeniyle çalışanları ve ailelerine yönelik uyarı mesajı yayımladı.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ÇIKMAYIN"

Mesajda, İsrail'deki büyükelçilik çalışanları ve ailelerinden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail,  İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybettiği öğrenildi. 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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