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ABD karar değiştirdi! Silah sevkiyatı başladı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD karar değiştirdi! Silah sevkiyatı başladı...
ABD, Ukrayna, Silah, Sevkiyat, Pentagon, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pentagon'dan geçen hafta yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların durdurulacağı söylenmişti. ABD'li yetkililerden tam tersi bir açıklama geldi, Washington’un Ukrayna’ya bazı silahların sevkiyatına yeniden başladığını bildirdi.

İsimlerinin gizli kalması kaydıyla Associated Press’e (AP) konuşan ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya silah sevkiyata ilişkin detayları paylaştı.

GEÇEN HAFTA TESLİMATLARI DURDURUN TALİMATI VERİLDİ

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Ukrayna’ya yönelik bazı teslimatların durdurulması talimatını vermesinden yaklaşık bir hafta sonra silah sevkiyatının yeniden başladığını belirten yetkililer, gönderilen askeri malzemeler arasında 155 milimetrelik mühimmatlar ile Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi'nin (GMLRS) de bulunduğunu aktardı.

Silah sevkiyatının tam olarak ne zaman başladığı ise henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Savunma Bakanlığının Ukrayna’ya yönelik bazı silah sevkiyatlarını durdurma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Pentagon’un askeri dış yardımlarla ilgili bir inceleme yürüttüğünü söylemişti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmat sevkiyatının, "ABD’nin çıkarlarını önceliklendirmek" amacıyla durdurulduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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