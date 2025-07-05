ABD basınından çarpıcı iddia! Trump İsrail için Ukrayna’yı gözden çıkardı

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump yönetimi İsrail’in İran’a karşı elini güçlendirmek için Ukrayna’ya kritik silah sevkiyatını kesti. Pentagon’un Patriot füzelerini dondurduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump’ın İsrail’i İran’a karşı güçlendirmek için Ukrayna’ya yapılan yardımları dondurması, Amerikan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Basın “acımasız bir uzlaşma” diyerek kararın stratejik risklerine dikkat çekti.

The Washington Post köşe yazarı Jason Willick, Trump'ın İsrail'e tam destek verirken Ukrayna'ya yardımı kısmasının yüzeyde çelişkili görünse de aslında stratejik bir zorunluluktan kaynaklandığını yazdı.

"Trump İsrail'in İran'a saldırısına yalnızca destek vermekle kalmadı, ABD Hava Kuvvetlerini de devreye soktu. Ancak aynı anda Ukrayna'ya önemli silah sevkiyatını dondurarak Rusya'ya karşı direnişi zayıflattı."

LİPPMANN AÇIĞI: ABD'NİN TAAHHÜTLERİ GERÇEK GÜCÜNÜ AŞIYOR

Willick yazısında "ABD'nin küresel savunma taahhütleri askeri kapasitesini aşıyor" diyerek ünlü "Lippmann açığı" kavramını hatırlattı.

"Başkanlar bu açığı yönetmek için seçim yapmak zorunda. Trump için İsrail'e tam destek verirken Ukrayna yardımını kısmak sert ama mantıklı bir siyasi ve stratejik karar."

PATRİOT FÜZELERİ KRİZİ

Pentagon'un Ukrayna'ya Patriot füze sevkiyatını askıya aldığı bilgisi de dikkat çekti.

Bu füzeler Ukrayna şehirlerini Rus hava saldırılarından korumak için kritik öneme sahip. Ancak aynı sistemler Orta Doğu'da, İran'ın saldırılarına karşı İsrail ve Amerikan üslerini korumak için de kullanılıyor.

Willick'in ifadesiyle "Farklı cephelerdeki çatışmalar aynı sınırlı kaynaklar için yarışıyor."

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TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI: KRİTİK EKSİKLİK VAR

Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi Başkanı Tom Cole da Trump yönetiminin kararını savundu.

"Kritik bir kıtlığa ulaştık. Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle altı ay önce tahmin edilenden çok daha fazla mühimmat tükettik." dedi.

Willick, Avrupa ile Orta Doğu arasında askeri kaynak paylaşımının yeni olmadığını hatırlattı:

"Ocak 2023'te Pentagon İsrail'de depolanan 155 mm top mermilerini Ukrayna'ya göndermişti. Ekim ayında ise Hamas'la savaş başlayınca aynı mühimmat Ukrayna'dan İsrail'e yönlendirildi."

Trump'ın son dondurma kararının da bu mühimmatları kapsadığı ifade edildi.

ÇİN FAKTÖRÜ: ABD KAYNAKLARINI ZORLUYOR

Willick, asıl tehdidin Rusya veya İran değil, Çin'in Doğu Asya'daki askeri yığınağı olduğuna dikkat çekti.

"Pentagon'un ertelemeyi tercih ettiği Stinger füzeleri gibi silahlar Pasifik'te Amerikan caydırıcılığını artırmak için kritik."

Willick Trump'ı şöyle analiz etti:

"Trump bir stratejist değil, popülist bir politikacı. Kısa ve kesin sonuçlu 12 günlük savaşları tercih ediyor. İran, nükleer silaha sahip Rusya'ya göre daha zayıf bir hedef."

"ACIMASIZ AMA MANTIKLI BİR UZLAŞMA"

Willick, Trump'ın İsrail'de şahin, Ukrayna'da ise daha temkinli bir yaklaşım sergilemesini şu cümleyle özetliyor:

"Bu stratejik bir şizofreni değil, Amerikan gücünü sınırlandırmak zorunda kalan acımasız bir siyasi uzlaşmadır."