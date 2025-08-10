Batı pasifik’te alarm zilleri çaldı! Hayalet savaş uçağındaki acil durum, ABD tatbikatını durdurdu

İngiltere’ye ait bir F-35 hayalet savaş uçağı, Pazar günü Japonya’nın güneybatısındaki Kagoshima Havalimanı’na teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

Tokyo merkezli Kyodo News’in aktardığına göre, saat 11.30 civarında gerçekleşen inişin ardından pist yaklaşık 20 dakika kapalı kaldı. Bu süre içinde bazı ticari uçuşların kalkış ve varışları etkilendi.

YARALANAN OLMADI

Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

İngiltere, 4 Ağustos’tan önümüzdeki Salı gününe kadar Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD kuvvetleriyle Batı Pasifik’te ortak bir tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikata, bölgeye gönderilen bir uçak gemisi saldırı grubu da katılıyor.

JAPONYA'DA NELER OLUYOR?

7 Ağustos’ta Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (JMSDF), İngiliz ve Amerikan uçak gemisi tabanlı F-35B’lerin JS Kaga’ya iniş-kalkış yapacağı, bunun da üç ülke arasında güvenlik işbirliğini “tarihi” bir seviyeye taşıyacağı bilgisini vermişti.

Aynı hafta Japonya, ilk üç F-35B Lightning II hayalet savaş uçağını Kyushu’daki Nyutabaru Hava Üssü’ne konuşlandırdı. Toplamda 42 uçağın envantere katılması planlanıyor.

ÇİN'E KARŞI GÜÇ GÖSTERİSİ

Japonya, Izumo sınıfı JS Izumo ve JS Kaga helikopter gemilerini F-35B’lere uyumlu hafif uçak gemilerine dönüştürüyor. Bu

İngiltere’nin uçak gemisi HMS Prince of Wales liderliğindeki görev grubu ise bu ay Japonya’ya ilk liman ziyaretini gerçekleştirdi.