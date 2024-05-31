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ABD ve Çin savunma bakanlarından 18 ay sonra bir ilk! Yapılan uyarı ortamı gerdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD ve Çin savunma bakanlarından 18 ay sonra bir ilk! Yapılan uyarı ortamı gerdi
Abd, Çin, Tayvan, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı Austin ile Çin Savunma Bakanı Dong Jun, 18 ay sonra ilk kez yüz yüze görüştü. Çinli bakan, ABD'li mevkidaşını iç işlerine karışmakla suçlayarak; ABD'nin Tayvan'a yönelik eylemlerinin "tek Çin ilkesini" ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi. 

Dünyanın güçlü ülkelerinden ABD ve Çin arasında uzun süredir devam eden gerginlik, basının da yakın takibinde. Zaman zaman iki ülke arasında tansiyon yükselirken, son yaşanan gelişme büyük yankı uyandırdı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da bir araya geldi. 18 ay sonra ilk kez yüz yüze görüşen iki bakan, Tayvan krizi başta olmak üzere Gazze'deki katliamı ve diğer gündem konularını ele aldı.

GÖRÜŞMEDE TAYVAN KRİZİ

Görüşmede gergin anlar da yaşanırken Dong Jun, ABD'nin Tayvan'a yönelik eylemlerinin ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.  Çinli bakan ayrıca "tek Çin ilkesini" tehdit eden hiçbir detay görmek istemediklerini belirterek Tayvan ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyal gönderildiğinin altını çizdi. Ayrıca Dong, Austin'i Çin'in Tayvan'la iç işlerine karışmaması konusunda uyardı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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