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ABD ve İngiltere, İran'a karşı hemfikir oldu! "Bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD ve İngiltere, İran&#039;a karşı hemfikir oldu! &quot;Bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD ile birlikte İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlı olduklarını açıkladı. İngiliz Bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şimdi Orta Doğu'daki vahim sahneleri durdurmanın ve hiç kimsenin yararına olmayacak bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı." ifadelerine yer verdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret eden Lammy, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Orta Doğu'daki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini belirtti.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMALI"

Bakan Lammy, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldiğini belirten Lammy, görüşmede "bir anlaşmanın çatışmanın derinleşmesini nasıl önleyebileceğini" ele aldıklarını aktardı.

İngiliz Bakan, "Önümüzdeki iki hafta içinde diplomatik çözüm elde etmek için fırsat penceresi var." ifadesine yer verdi.

"BÖLGESEL TIRMANIŞI ÖNLEMENİN ZAMANI"

Lammy, Fransız, Alman ve Avrupa Birliği'nden (AB) mevkidaşlarıyla birlikte İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğini bildirdi.

Bakan Lammy, şunları kaydetti:

"Şimdi Orta Doğu'daki vahim sahneleri durdurmanın ve hiç kimsenin yararına olmayacak bölgesel tırmanışı önlemenin zamanı."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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