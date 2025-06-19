Birkaç gün sonra Türkiye'ye gelecekti! İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu için İstanbul'a gelmesi beklenen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ölümden döndüğü ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanlığı, Abbas Arakçi'nin İsrail'in suikastından kurtulduğunu açıkladı.
İsrail ile İran arasında 7 gündür çatışmalar devam ederken 21-22 Haziran'da İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Oturumu düzenlenecek.
Bu oturuma İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de katılması bekleniyor. Zirvede İsrail'in saldırgan tutumuna karşı atılacak adımları ele alınması beklenirken Arakçi'nin ölümden döndüğü ortaya çıktı.
İran Dışişleri Bakanlığı Abbas Arakçi'nin İsrail'in suikastından kurtulduğunu açıkladı.
İran Dışişleri, "Güvenlik güçleri birkaç gün önce Tahran'da Bakan Abas Arakçi'ye yönelik büyük bir İsrail komplosunu engelledi." açıklamasını yaptı.