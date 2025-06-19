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İran'dan UAEA'ya sert tepki: Sessizliğe son verin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İran&#039;dan UAEA&#039;ya sert tepki: Sessizliğe son verin
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırıları karşısında sessiz kalmasına sert tepki gösterdi. Tahran'dan yapılan açıklamada "Bu tepkisizliğe derhal son vererek, uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınamanız ve tüzükten kaynaklı yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir" sözlerine yer verildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail’in Arak ağır su nükleer reaktörüne düzenlediği saldırının ardından UAEA Başkanı Rafael Grossi’ye gönderdiği mektupta, "Bu tepkisizliğe derhal son vererek, uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınamanız ve tüzükten kaynaklı yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail’in sabah saatlerinde İran'daki Arak ağır su nükleer reaktörüne düzenlediği saldırının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’ye bir mektup gönderdi. İslami mektubunda, saldırının Cenevre Sözleşmeleri, Ajans’ın tüzüğü, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve diğer uluslararası belgeleri ihlal ettiğini belirterek, Grossi’ye bu tür saldırılara karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

İran'dan UAEA'ya sert tepki: Sessizliğe son verin - 1. Resim

"YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ YERİNE GETİRİN"

İslami, "Bu tepkisizliğe derhal son vererek, uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınamanız ve tüzükten kaynaklı yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir. İran, egemenlik haklarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır ve özellikle sizin tarafınızdan sergilenen eylemsizlikle ilgili yasal süreçleri takip edecektir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, İKİ ASKERİ HEDEFİ DAHA VURDU

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hava Kuvvetleri’ne bağlı 40 savaş uçağının gece saatlerinde İran’a saldırı düzenlediğini ve onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada, saldırıda Arak ağır su nükleer reaktörü ile Natanz’daki nükleer silah geliştirme amaçlı bir tesisin hedef alındığı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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