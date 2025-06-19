İran'ın saldırısından 4 gün sonra ortaya çıktı! Bilanço ağırlaşıyor

İran'ın 15 Haziran'da vurduğu Tel Aviv'deki Bat Yam bölgesindeki bir binanın enkazından 4 gün sonra bir kişinin daha cesedi daha ortaya çıktı.

İsrail ile İran arasında 7 gündür süren çatışmalar giderek kızışıyor. İsrail, İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerini bombaladı ve çok sayıda nükleer bilim adamını katletti. İran, balistik füzeler ile İsrail'in kilit noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İran'ın 4 gün önce vurduğu Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam kentindeki enkazdan yeni haber geldi.

GÜNLER SONRA BİR CESET DAHA BULUNDU

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, İran’ın 15 Haziran'da Bat Yam kentini hedef aldığı saldırıda hasar gören binalardan birinin enkazından bir kişinin daha cesedi çıkarıldı.

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İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, enkaz altında bulunan cesedin, Maria Bashkurova isimli bir Ukrayna vatandaşına ait olduğunu, böylece pazar günü Bat Yam’a düşen füze nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini aktardı.

1500 KİŞİ EVSİZ KALDI

İran, 15 Haziran'da İsrail'e balistik füzelerle misilleme saldırısı düzenlemiş, füzelerden biri Bat Yam kentine isabet etmişti.

Bat Yam Belediyesi, saldırının 8 kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 200 kişinin yaralanmasına, 75 binanın hasar görmesine, yaklaşık 1500 kişinin evsiz kalmasına yol açtığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.