AB üyesi 9 ülkeden İsrail ile "ticarete son verilmesi" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülke, Batı Şeria’daki Filistinlilere zulmeden işgalci Yahudilerle ticaretin sona erdirilmesi için çağrı yaptı.

Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç dışişleri bakanları bir araya gelerek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a hitaben ortak bir mektup kaleme aldı.

9 ülkenin temsilciler, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiren işgalci Yahudilerle ticaretin kesilmesi için çağrıda bulundu.

YAHUDİLER FİLİSTİNİ YASA DIŞI OLARAK İŞGAL EDİYOR

AB ülkelerinin dışişleri bakanları mektupta, Uluslararası Adalet Divanı’nın 2024 yılı temmuz ayındaki tavsiye kararına değinerek, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin ve oradaki yerleşimlerin yasa dışı olduğuna vurgu yaptı.

Devletlerin bu işgalin sürdürülmesine katkı sağlayan ticaret ve yatırım ilişkilerinden kaçınmaları gerektiğini ifade eden mahkeme kararına değinen bakanlar, "Yasa dışı yerleşimlerle mal ve hizmet ticaretinin etkili bir biçimde nasıl sona erdirileceğine dair bir öneri sunulduğunu göremedik" ifadelerini kullandı.

Mektupta, "Mahkeme tarafından belirlenen yükümlülüklere AB düzeyinde uyum sağlanması için AB Komisyonu tarafından somut tedbir önerileri geliştirilmesi gerekiyor" denildi.

Avrupa Birliği, İsrail’in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ve İsrail, toplam ticaretinin yaklaşık üçte birini Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl, AB ile İsrail arasındaki ticaret hacmi, 42,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Diğer yandan, bunun ne kadarının İsrail yerleşimleri ile olduğu bilinmiyor.