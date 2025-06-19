Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > AB üyesi 9 ülkeden İsrail ile "ticarete son verilmesi" çağrısı

AB üyesi 9 ülkeden İsrail ile "ticarete son verilmesi" çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AB üyesi 9 ülkeden İsrail ile &quot;ticarete son verilmesi&quot; çağrısı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülke, Batı Şeria’daki Filistinlilere zulmeden işgalci Yahudilerle ticaretin sona erdirilmesi için çağrı yaptı.

Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç dışişleri bakanları bir araya gelerek AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a hitaben ortak bir mektup kaleme aldı.

9 ülkenin temsilciler, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiren işgalci Yahudilerle ticaretin kesilmesi için çağrıda bulundu.

YAHUDİLER FİLİSTİNİ YASA DIŞI OLARAK İŞGAL EDİYOR

AB ülkelerinin dışişleri bakanları mektupta, Uluslararası Adalet Divanı’nın 2024 yılı temmuz ayındaki tavsiye kararına değinerek, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin ve oradaki yerleşimlerin yasa dışı olduğuna vurgu yaptı.

AB üyesi 9 ülkeden İsrail ile "ticarete son verilmesi" çağrısı - 1. Resim

Devletlerin bu işgalin sürdürülmesine katkı sağlayan ticaret ve yatırım ilişkilerinden kaçınmaları gerektiğini ifade eden mahkeme kararına değinen bakanlar, "Yasa dışı yerleşimlerle mal ve hizmet ticaretinin etkili bir biçimde nasıl sona erdirileceğine dair bir öneri sunulduğunu göremedik" ifadelerini kullandı.

Mektupta, "Mahkeme tarafından belirlenen yükümlülüklere AB düzeyinde uyum sağlanması için AB Komisyonu tarafından somut tedbir önerileri geliştirilmesi gerekiyor" denildi.

Avrupa Birliği, İsrail’in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ve İsrail, toplam ticaretinin yaklaşık üçte birini Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl, AB ile İsrail arasındaki ticaret hacmi, 42,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Diğer yandan, bunun ne kadarının İsrail yerleşimleri ile olduğu bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İki ülkeden askeri destek! İran'a karşı 14 kargo uçağı gönderildi: ABD ve Almanya'dan büyük yardım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki ülkeden askeri destek! İran'a karşı 14 kargo uçağı gönderildi: ABD ve Almanya'dan büyük yardım - Dünyaİran'a karşı 14 kargo uçağı gönderildiABD'de gündem olan "İran" anketi: Trump'a, seçmeninden ters köşe tepki! - DünyaTrump'a, seçmeninden ters köşe tepki!ABD-İran arasında doğrudan ilk temas! Witkoff ve Arakçi telefonda görüştü - DünyaABD-İran arasında doğrudan ilk temas!Trump'tan Tiktok kararı! Yeniden askıya aldı - DünyaTrump'tan Tiktok kararı! Yeniden askıya aldıTrump'a istihbarat brifingi verildi: Fordo'yu yok etmekten başka seçenek kalmadı - DünyaTek seçenek Fordo! Trump'ın aklındaki ortaya çıktıHamaney halka seslendi: Düşman korktuğunuzu hissederse... - DünyaSavaş hızla tırmanıyor! İran lideri halka seslendi
Sonraki Haber Yükleniyor...