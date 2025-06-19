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ABD-İran arasında doğrudan ilk temas! Witkoff ve Arakçi telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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ABD-İran arasında doğrudan ilk temas! Witkoff ve Arakçi telefonda görüştü
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ardından Tahran yönetimi ile ABD arasında ilk temas gerçekleşti. ABD basını Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin birkaç defa telefonda görüştüğün açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü iddia edildi.

ABD basının adı açıklanmayan diplomatlara dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başladığı 13 Haziran’dan bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü iddia edildi.

Çatışmaları sona erdirmek üzere yapılan görüşmelerde, Arakçi’nin İsrail saldırıları sona ermeden İran’ın müzakerelere dönmeyeceğini söylediği aktarıldı.

Görüşmelerde, ABD'nin geçtiğimiz ay sonunda İran'a sunduğu ve İran dışında uranyum zenginleştirecek bölgesel bir konsorsiyum kurulmasını öngören teklifin de ele alındığı ancak İran’ın bu teklifi şu ana kadar reddettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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