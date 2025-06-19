Dünyanın en kritik güzergahlarından... Hürmüz Boğazı kapatılacak mı, kapatılırsa ne olur? İran'dan açıklama var

Çatışmaların ortasında kalan dünyanın en önemli petrol koridoru Hürmüz Boğazı'na ne olacağı merak konusu oldu. Boğazın kapanma ihtimali dahi piyasaları sarsarken İran'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

On yıllardır bölgesel gerilimin merkezi olan Hürmüz Boğazı için tehlike çanları İran-İsrail çatışmalarıyla yeniden çalmaya başladı. Boğazın kapanması halinde petrol akışının yüzde 20'sinin etkilenebileceği belirtiliyor.

Orta Doğu'daki petrol üreticisi ülkelerin Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesine ikmal yaptığı kritik güzergahın geleceği için İran'dan açıklama geldi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Behnam Saidi, İsrail ve İsrail ile iş birliği yapan ülkelerin saldırılarına karşılık olarak İran’ın çeşitli cevap seçeneklerine sahip olduğunu belirtti.

İRAN DÜŞMANLARINA NASIL KARŞILIK VERECEK?

Bu seçeneklerin gelişen şartlara göre değerlendirileceğini ifade eden Saidi, İran’ın düşmanlarına ne zaman, nasıl ve nerede karşılık vereceğine İranlı yetkililer ve silahlı kuvvetlerin karar vereceğini söyledi.

Basra Körfezi'nin ağzındaki dar bir su yolu olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Saidi, "Hürmüz Boğazı’nın kapatılması da seçeneklerimiz arasında yer alıyor. Eğer düşmanlar vatanımıza ve halkımıza tehdit oluşturursa kesinlikle güçlü ve caydırıcı bir cevap alacaklar" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İsrail’in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını duyurdu.

İsrail ile İran arasındaki krizden kaynaklı Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de “Dünya petrolünün yüzde 25’i Hürmüz’den geçiyor. Şu anda küresel petrol fiyatları bizim tolere edebileceğimiz sınırda. Bir sıkıntı görürsek, elimizdeki her türlü enstrümanı kullanırız, gereken neyse yaparız” dedi

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Basra Körfezi’ni Umman Körfezi’ne bağlayan ve dünya enerji taşımacılığında kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol geçiyor.

Bu, durum küresel petrol arzının yaklaşık 3'te 1'ine tekabül ediyor. İran’ın İsrail saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimalini gündeme getirmesi bölgedeki tansiyonu yükseltirken, dünya ekonomisini de sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

Boğazın kapanması halinde enerji fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması ve petrol arzında önemli kesintiler meydana gelmesi bekleniyor. ABD ve Batılı ülkeler, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasını "kırmızı çizgi" olarak değerlendirirken, bu durumun askeri müdahale gerekçesi sayılabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle İran’ın böyle bir adımı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda askeri ve siyasi sonuçları da beraberinde getirebilecek büyük bir hamle olarak görülüyor.