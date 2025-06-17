Hürmüz’de kriz anları! Katar geri çekildi, tankerler çarpıştı

Körfez’de savaş gölgesi büyürken, Katar’dan enerji hamlesi geldi. Katar devlet enerji şirketi QatarEnergy, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan tüm gemilerine "yükleme gününden önce Körfez'e girmeyin" talimatı verdi. Şirket, gemilerin Hürmüz Boğazı dışında beklemesini ve güvenlik risklerine karşı maksimum tedbir alınmasını emretti. Aynı saatlerde, Boğaz yakınlarında iki dev petrol tankeri çarpıştı, yangın çıktı. Navigasyon sistemlerini etkileyen elektronik parazit iddiaları gündemde.

İran ve İsrail arasındaki çatışmaların bölgesel etkileri artarken, Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişmeler yaşanıyor.

QatarEnergy, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan gemilerine "yükleme gününden önce Körfez’e sakın girmeyin" uyarısı yaptı.

Aynı saatlerde Boğaz yakınlarında iki petrol tankeri çarpıştı, yangın çıktı. Elektronik parazit nedeniyle navigasyon sistemlerinin devre dışı kaldığı iddia edilirken, bölgedeki savaş ihtimali artık yalnızca karada değil, denizlerde de hissediliyor.

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HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA İKİ TANKER ÇARPIŞTI, ALEV ALDI

Sabah saatlerinde, dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı yakınlarında iki büyük petrol tankeri çarpıştı. Elektronik parazit nedeniyle navigasyon sistemlerinin etkilenmiş olabileceği bildirildi.

“Front Eagle” ve “Adalynn” isimli iki tankerin karıştığı kazada yangın çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri sahil güvenliği, Adalynn’deki 24 mürettebatı tahliye etti. Front Eagle’ın ise 2 milyon varil Irak ham petrolü taşıdığı ve Çin’e gitmekte olduğu bildirildi. Her iki gemide de dökülme ya da can kaybı yaşanmadı.

NATO İZLİYOR, BOĞAZ DÜNYA GÜNDEMİNDE

ABD öncülüğündeki Birleşik Deniz Gücü, İran’ın Bandar Abbas Limanı çevresinden yayılan elektronik müdahaleler hakkında bu hafta bir uyarı yayınladı. Tahran, geçmişte Batı baskılarına karşılık olarak Boğaz’ı kapatma tehdidinde bulunmuştu.

Uzmanlara göre, bir deniz krizinin eşiğindeyiz. Hürmüz Boğazı; Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, İran, Katar ve BAE gibi büyük üreticilerin petrol ve LNG ihracatının ana geçiş noktası konumunda.

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"İRAN'IN MİSİLLEME SENARYOLARI: HÜRMÜZ BOĞAZI KARTI"

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, İran’ın karşılık verme biçimine ilişkin şu kritik senaryoyu aktardı:

"İran, doğrudan değil; ya vekil güçlerle ya da enerji hatlarını tehdit ederek karşılık verecek. Özellikle Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidi ciddi bir petrol krizini tetikleyebilir. Bu, sadece İsrail’i değil tüm dünyayı sarsar."

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞELERİ

Dünya petrol ticaretinin %20’sinin gerçekleştiği ve İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğe yönelik riskler, İsrail’in saldırılarının ardından tekrar gündeme geldi.